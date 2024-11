Elton John considera dejar la música: “No puedo ver, estoy atrapado”

“No sé si podré volver al estudio y grabar. Literalmente no puedo ver”, expresó al ser entrevistado por Robin Roberts. Este problema de salud lo mantiene en incertidumbre y lo ha llevado a plantearse si el final definitivo de su carrera musical está más cerca de lo esperado.

A pesar de los desafíos, Elton John no pierde la esperanza de una recuperación. “Hay posibilidad de que mejore, pero por ahora me siento atrapado”, comentó. Su proceso creativo, que siempre ha sido vibrante, ahora enfrenta obstáculos significativos debido a esta nueva realidad. No obstante, el cantante sigue encontrando formas de mantenerse presente para su público.