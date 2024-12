Emocionada Lourdes Robles con su primer concierto navideño

“Nunca he hecho un concierto navideño completo. He participado con otros artistas y hace muchos años grabé la canción ‘Navidad es amor’, junto Ismael Miranda y José Nogueras que se convirtió en un clásico. Creo que no lo había hecho antes porque históricamente en Puerto Rico la Navidad son las Tunas, los grupos folclóricos y otras voces emblemáticas de la Navidad que son las que suenan más en esta época. Ahora noto que hay más voces de la música popular interpretando repertorio navideño y surgió la oportunidad y me pareció excelente”, sostuvo la cantante que reside en Florida.