La cantante Nydia Caro impregnó de románticismo, con su dulce voz y ojos brujos, la sala José Luis Moneró del Centro de Bellas Artes de Caguas, donde presentó su bohemia, " Acércate”, el pasado sábado.

Caro, ataviada por un elegante set de blusa y pantalón rosa pálido, abrió su espectaculo con los temas, “De repente”, “Soledad” y ” Tengo unos ojos negros”. Canciones que según dijo, no suele cantar, pero le gustan mucho, y por guardar afinar con su bohemia íntima interpretó.

Continuó su repertorio musical con un medley de reconocidas canciones de la extinta compositora puertorriqueña, Sylvia Rexach, que incluyó: “Di corazón” y " Olas y arenas”. A estas se unió " Te amaré” , En un ricon del alma”, y “Ramito de violetas”.

Nydia Caro se presentó en el Café Teatro José Luis Moneró en el Centro de Bellas Artes de Caguas. (Suministrada)

" Estas canciones de amor a veces cuestan, ¿ verdad?, porqué el amor es díficil de definir, hay flechazos del amor y no necesariamente del corazón...está aquí el flechazo más lindo, el de mi hijo” , manifestó, Nydia Caro, ante la presencia de su hijo Christian Suau, quien en primera fila contemplaba con admiración a su progenitora.

Con sus delicados ademánes, voz melodiosa, y relatos románticos, hilvanados de ante sala en cada tema, cautivó a la concurrida audiencia, que en total silencio escuchaba cada canción.

En su presentación recordó, a su amigo, el reconocido cantautor del patio, Antonio Cabán Valé, " El topo”; interpretó su tema clasico, " Solina, solina”; con el cual demostró sus habilidades, también, con el baile.

Acompañada por el virtuoso de la guitarra, Jorge Laboy, Junior Irizarry, en el bajo, y Waldemar Reyes, en la percusión, recordó sus comienzos en la música, en la ciudad de Nueva York, e interpretó en ingles los temas, " Cry me a river”, y " Fever”.

El cineasta Christian Suau asistió a la presentación de su progenitora Nydia Caro, en el Café Teatro José Luis Moneró del Centro de Bellas Artes de Caguas. (Suministrada)

" Al igual que la cantante J Love yo viví en el Bronx, esas son las canciones que escuchaba en aquel momentó”. La disquera no me dejaba grabar esas dos canciones, pensando que no iban a tener aceptación, al igual, que el tema, " El amor entre tu y yo”; esta última me la me permitieron grabar en disco, y quedaron mal porque fue un gran éxito de la época, entró a todas las discotekas gay de Puerto Rico”, recordó.

Una de las canciones más esperadas por las féminas presente fue, “Cuéntale”, tan pronto reconocieron la letra de su acorde musical, comenzaron a cantar todas a coro.

Nydia Caro se despidió del público con el tema, que según confesó, la consagró en la música y le abrió muchas puertas, " Canto por cantar”, tema con el cual ganó el Festival Oti de la Canción de 1974, en Chile; convirtiéndose en la primera cantante puertorriqueña, en ganar ese concurso en Iberoamérica.

" Les quiero dar las gracias de verdad, porque ha sido una noche linda. Voy a cantar una canción, que me cambió la vida y ustedes saben...cuando uno tiene un sueño de niña y se hace realidad es algo increible, con está canción se hizo la magía. Gracias al Festival Oti, por hacer feliz ese día, hace 48 años”, expresó con evidente emoción Nydia Caro, ante un público que la ovacionó de pie.

Nydia Caro , junto a su hijo Christian Suau.