Bad Bunny se ha encargado de perpetuar y difundir la identidad del puertorriqueño y su cultura en cada tarima, escenario o presentación que realiza en el mundo.

Su memorable actuación anoche en el Festival de Coachella 2023, en California, no fue la excepción. Hizo que los más 120,000 personas que llenaron a capacidad el Empire Polo Club honraran nuestras raíces latinas y caribeñas con un tributo en honor a las figuras de la música tropical puertorriqueña y cubana, al género urbano, pero ante todo dejó saber el orgullo que siente por su patria: Puerto Rico.

Ese amor que hace proclamar “Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Soy de Vega Baja, Puerto Rico” también se replica en las oportunidades que les extiende a otros puertorriqueños en formar parte de sus espectáculos. En su presentación en Coachella, el joven boricua Camilo Torres Negrón, quien estudia segundo año de actuación, fue parte del espectáculo.

Torres Negrón protagonizó el cortometraje que antecedió la presentación del tema “Safaera”, éxito que Bad Bunny grabó junto a Jowell y Randy y que suele ser el éxtasis de la audiencia en sus conciertos.

Capturas de la presentación de Bad Bunny en Coachella. Visual de cortometraje protagonizado por Camilo Torres Negrón. (Captura)

El joven actor conversó hoy, sábado, con este medio sobre su experiencia protagonizando el corto que produjo la casa productora Filmes Zapatero, bajo la visión de los productores Tristana Robles y Kacho López Mari.

Torres Negrón explicó que hace más de un mes recibió la llamada de Robles para la invitación del proyecto audiovisual, que presentó a un joven que desde Puerto Rico se muda a California y justo antes de ir al aeropuerto repasa la evolución del género urbano desde el underground hasta el llamado reguetón, que hace bailar al mundo con todas las vertientes rítmicas existentes.

En voz del periodista Hermes Ayala, quien también narró el otro video en tributo a la salsa, el mambo, el chachachá, la guaracha y el guaguancó y los grandes artistas como Héctor Lavoe, Ismael Rivera y El Gran Combo, que presentó Bad Bunny anoche, se dio a conocer los principales rostros de la llamada “vieja escuela” del género urbano.

DJ Negro, Playero, Vico C, Rubén DJ, Ivy Queen, Liza M, Tego Calderón, Daddy Yankee, Don Omar, Nicky Jam, entre otras figuras, fueron parte del recuento histórico del reguetón que se incluyó en el video justo antes de que Jowell y Randy acompañaran al Conejo Malo en el escenario.

En su actuación en el cortometraje, Torres Negrón llega con un CD de la “vieja escuela” a California para asistir al Festival de Coachella, mientras un amigo le recoge en un auto de voceteo que lo lleva hasta el Empire Polo Club en la ciudad Indio.

Capturas de la presentación de Bad Bunny en Coachella y los tributos a la salsa y el género urbano. (Captura)

“Fue una muy buena experiencia. Filmamos para el Spring Break y unas semanas antes en Puerto Rico, en la zona de Santurce, y luego en California, en el aeropuerto y cerca de Coachella. Había tres actores más. Cuando me vi esta madrugada fue un orgullo bien grande y muy agradecido de la oportunidad. Me siento bien contento”, sostuvo el joven que en Puerto Rico hizo sus pininos en obras escolares, luego en teatro nacional y ha podido ser parte en roles pequeños en dos largometrajes: “Yo soy un político”, de Javier Colón y “The Last Thing He Wanted”, de Dee Rees, para Netflix.

Torres Negrón estudia en Pace University, en Nueva York, universidad que escogió para su desarrollo profesional en el campo de la actuación con un norte definido: el cine.

El joven boricua no titubeó al decir que su meta es la pantalla grande y aunque disfruta las oportunidades que ha tenido en el teatro, aseguró que su gran pasión es la pantalla grande. Al menos ayer estuvo en una pantalla gigante, ya que la exposición que le brindó Bad Bunny en Coachella es para pocos afortunados.

Camilo indicó que no ha podido conocer al intérprete de “Después de la playa”, a quien sigue desde el disco “X siempre”. Tiene una gran admiración por el artista y por los logros que ha tenido como representante de la comunidad latina en el mundo.

“Para mí, Bad Bunny ha logrado potencial al máximo lo que los latinos tenemos y podemos hacer en la industria (musical y de todas las artes). Ha visibilizado el poder nuestro de cambiar y fomentar la cultura puertorriqueña en otras partes”, concluyó.