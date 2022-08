Figura icónica de la música y del cine de los años 70 y 80, la cantante y actriz Olivia Newton-John falleció este lunes, publicó su esposo en su cuenta de Facebook.

Natural de Cambridge, Reino Unido. Newton-John saltó a la fama mundial como la protagonista de la película “Grease” junto a John Travolta en el 1978 y a partir de entonces desarrolló una carrera de alcance mundial tanto en el cine como en la música dado a su excelente voz y talento interpretativo.

“Olivia Newton-John falleció a los 73 años, apaciblemente en su rancho del sur de California esta mañana, rodeada de sus familiares y amigos.

Solicitamos que se respete la privacidad de la familia en este momento difícil.

Olivia Newton junto a John Travolta en la película "Grease". (Archivo)

Olivia ha sido un símbolo de triunfo y esperanza por más de 30 años durante su travesía combatiendo el cáncer de seno. Su inspiración y experimentación pionera mediante la sanación con plantas seguirá adelante a través de la Olivia Newton-John Foundation Fund dedicado a la búsqueda de cura para el cáncer a través de las plantas.

La familia solicita y agradece cualquier donativo en su memoria a este fondo.

“Le sobreviven a Olivia su esposo, John Easterling; su hija Chloe Lattanzi, su hermana Sarah, su hermano Toby sus sobrinos y sobrinas”, leen las expresiones de John Easterling.

Tuvo éxitos musicales como “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”.