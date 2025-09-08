Opinión
8 de septiembre de 2025
Fallece Rick Davies, vocalista y cofundador de “Supertramp”

El también compositor de la popular banda británica tenía 81 años

8 de septiembre de 2025 - 3:08 PM

Actualizado el 8 de septiembre de 2025 - 3:20 PM

Rick Davies de Supertramp en concierto. (NOEMI BRUZAK)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Londres— Rick Davies, el cofundador, vocalista y compositor de la banda británica “Supertramp”, ha fallecido tras una larga batalla contra el cáncer, informó la banda el lunes. Tenía 81 años.

Davies, quien coescribió la música de “Supertramp” junto con Roger Hodgson, fue “la voz y el pianista detrás de las canciones más icónicas de Supertramp, dejando una marca indeleble en la historia de la música rock”, afirmó la banda en un comunicado en su sitio web.

Falleció el sábado tras luchar contra el mieloma múltiple, un tipo de cáncer de sangre, durante más de una década, informó la banda.

Davies y Hodgson formaron “Supertramp” en 1969 y produjeron éxitos como ‘Goodbye Stranger’, ‘The Long Way Home’, ‘The Logical Song’ y ‘Give a Little Bit’.

El álbum de la banda de 1979, “Breakfast in America”, encabezó las listas en Estados Unidos y Canadá, ganó dos Grammy y vendió más de 18,000,000 de copias.

Las “voces conmovedoras de Davies” y su toque inconfundible en el Wurlitzer se convirtieron en el corazón del sonido de la banda’, decía el comunicado.

Nació en Swindon, Inglaterra en 1944, Davies tuvo una pasión por el jazz, el blues y el rock and roll desde edad temprana, señaló la agrupación.

Hodgson dejó la banda en 1983 y lanzó álbumes en solitario. “Supertramp” se disolvió en 1988, aunque Davies la revivió en 1996. El grupo se presentó por última vez en Madrid en 2012.

MuertesMúsicarock
