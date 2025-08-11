Fey trae su concierto a Puerto Rico

La cantante mexicana Fey pisará el 23 de noviembre de 2025 suelo boricua con su gira mundial “Fey Hits Tour”.

La cita musical será en el Coca-Cola Music Hall en San Juan y evocará la nostalgia de los años 90 y 2000 con el repertorio que popularizó en esa época.

Los temas “Azúcar amargo”, “Media naranja”, “Muévelo”, “Subidón”, “Me enamoro de ti”, “Ni tú ni nadie”, “La fuerza del “destino”, “Bajo el arcoiris”, “Las lágrimas de mi almohada” son algunas de las canciones que harán vibrar a su fanaticada boricua.

Con una exitosa carrera, Fey logró destacarse en la música hispana. La cantante tiene más de 20 millones de discos vendidos, más de 35 discos de Diamante, Platino y Oro, múltiples premios Billboards, Latin Grammy, Premio Lo Nuestro, entre otros reconocimientos.

El pasado viernes, la artista lanzó junto a Marta Sánchez una nueva versión de “Azúcar amargo”. Este dueto es el primer sencillo de lo que será su próximo álbum de estudio que estará compuesto de sus grandes éxitos en colaboración con destacados intérpretes.