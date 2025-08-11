Opinión
11 de agosto de 2025
89°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fey trae su concierto a Puerto Rico

La cantante mexicana lanzó una nueva versión del éxito “Azúcar amargo”

11 de agosto de 2025 - 12:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante mexicana Fey. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La cantante mexicana Fey pisará el 23 de noviembre de 2025 suelo boricua con su gira mundial “Fey Hits Tour”.

La cita musical será en el Coca-Cola Music Hall en San Juan y evocará la nostalgia de los años 90 y 2000 con el repertorio que popularizó en esa época.

Los temas “Azúcar amargo”, “Media naranja”, “Muévelo”, “Subidón”, “Me enamoro de ti”, “Ni tú ni nadie”, “La fuerza del “destino”, “Bajo el arcoiris”, “Las lágrimas de mi almohada” son algunas de las canciones que harán vibrar a su fanaticada boricua.

Con una exitosa carrera, Fey logró destacarse en la música hispana. La cantante tiene más de 20 millones de discos vendidos, más de 35 discos de Diamante, Platino y Oro, múltiples premios Billboards, Latin Grammy, Premio Lo Nuestro, entre otros reconocimientos.

El pasado viernes, la artista lanzó junto a Marta Sánchez una nueva versión de “Azúcar amargo”. Este dueto es el primer sencillo de lo que será su próximo álbum de estudio que estará compuesto de sus grandes éxitos en colaboración con destacados intérpretes.

La gira que inició a principios de este año llega a Puerto Rico de la mano de G Enlighten Productions. Los boletos están a la venta en www.ticketera.com.

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Entretenimiento
¿Quiénes somos?

