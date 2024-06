Fidel Osorio se despoja del miedo para cantar en español

“Comencé en inglés porque era algo distinto y todo el mundo me decía lo que tienes distinto es que cantas muy bien en inglés y cantantes en Puerto Rico hay muchos, pero no todo el mundo canta en inglés y me dijeron mantente ahí que tienes un nicho. Pero igualmente es un nicho pequeño. La verdad es que al español realmente le tenía miedo. Cantar en español me creaba inseguridades a pesar de ser mi vernáculo. Cantar en inglés es mucho más fácil que en español términos de alcanzar las notas. Me llenaba de inseguridades al cantar en español y empecé con (Armando) Manzanero. Perdí el miedo con Manzanero y ahora me atreví. No le tengo miedo a cantar en español”, explicó Fidel a este medio.