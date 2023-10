Como buen puertorriqueño, Chucho Avellanet sabe que en la isla tenemos las fiestas navideñas más largas del mundo. Y este año él será el protagonista de un inicio de festividades más temprano que de costumbre con su concierto “Arrancó la Navidad con Chucho”, evento que se presentará el domingo 15 de octubre, en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes (CBA), en Santurce, a partir de las 6:00 p.m. Un festín musical que también incluirá muchos de los éxitos románticos que el público siempre espera que el querido cantante interprete.

“Yo iba a tener un concierto y mi productora, Angie (García), me preguntó si podíamos hacerlo (incluir temas navideños). A mí me gustó la idea porque es algo que nunca había hecho antes y me pareció bien hacerlo ahora, en octubre, que es cuando la gente ya empieza (a planificar)”, comentó el cantante en entrevista telefónica, tras indicar que estará acompañado de seis músicos y tres personas en el coro, todo bajo la batuta del maestro Martín Nieves

Además, para este primer fiestón navideño, según el intérprete, ya se confirmó la participación de La Tuna de Cayey, institución musical fundada hace más de 60 años, y con quien en 1974 Chucho Avellanet grabó y pasaron a la historia como éxitos musicales navideños los temas “Así se formó tremenda trulla” y “Mañanita campera”.

“Voy a tener varias de las canciones que hice con ellos y de canciones como ‘Así es mi Navidad’, de Edmundo Disdier, además de todas las que tengo que no son de Navidad, como ‘Abeja reina’, ‘Jamás te olvidaré’ y todas las demás que la gente siempre espera que cante. Va a ser un programa variado”, prometió Armando Hipólito Avellanet González, nombre de pila del cantante, quien aceptó que “puede haber otros invitados sorpresas”.

Y aunque no tendrá pasos de comedia dentro del espectáculo, dijo que es posible que integre uno que otro chiste “porque tú sabes que yo siempre me las arreglo para ponerle la parte jocosa al show”. Con más de 60 años cantando en diversos escenarios, el cantante opinó que el éxito de su carrera artística se debe a que “nunca me he quitado”. “Siempre he estado ahí, siempre buscando algo que hacer para estar vigente, porque si te quitas, la gente te olvida”, añadió el cantante, quien recientemente cumplió 82 años “para 30″, como dijo entre risas el artista, una de las voces más privilegiadas del pentagrama musical puertorriqueño.

Precisamente, dijo que no hace nada especial para mantener intacta su voz y su fuerza interpretativa. “De verdad que no tengo ningún secreto, Dios me la puso y no se ha ido, está ahí y mientras esté ahí la voy a seguir usando”, agregó Chucho, quien dijo que sí hace los ejercicios vocales que aprendió con la reconocida soprano puertorriqueña y profesora de canto, Rina de Toledo. “Yo estuve 20 años con Rina de Toledo y me acuerdo de los ejercicios, los hago siempre”.

“Esto es un adelanto de la Navidad, va a ser algo diferente. Pero en vez de canciones de Halloween, voy a cantar canciones navideñas. Es una oportunidad de gozarnos la Navidad desde octubre y prolongarla hasta las Fiestas de la Calle San Sebastián”, prometió el intérprete de temas como “Magia Blanca”, “Mil violines” y “Esta noche está para boleros”.

Los boletos ya están a la venta en Ticketera y en Bellas Artes. El espectáculo en una presentación de Producciones Tropical.