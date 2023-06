El asesinato del artista urbano Pacho El Antifeka, hoy en Bayamón, conmocionó a sus amigos y compañeros de la industria musical, quienes han expresado sus condolencias a través de las redes sociales. Uno de ellos lo fue Daddy Yankee, quien, entre varias palabras, le deseó fortaleza a sus seres queridos.

“No soy quien para juzgar la vida personal de nadie, pero sí puedo juzgar el trato que me den las personas; basado en ese juicio, puedo escoger mis amistades. Estoy consciente que usted siempre me trató con respeto, aprecio, honestidad, sinceridad y lealtad”, escribió DY en su cuenta de Instagram junto a una foto con el fenecido cantante y Bad Bunny.

Añadió, a su vez, “te aseguro brother que fuiste una persona real conmigo desde nuestros inicios a temprana edad, soñando con esta carrera. Me alegra saber que pude aportar en ti en vida”.

Pacho, Daddy Yankee y Bad Bunny lanzaron en 2018 la canción titulada “Como Soy”.

Asimismo, el artista Kendo Kaponi lamentó la muerte violenta del rapero en su página de Facebook.

“Negro no te voy a olvidar por ti estoy vivo, negro lo veo y no me lo creo, papi justo en este momento me vas a dejar solo contra el mundo, nunca pensé que volvería ver a un hermanito bajo tierra”, escribió, al agregar que realizará múltiples canciones en honor a Neftalí Álvarez Núñez, nombre real del artista.

La pieza “Solita” fue una de las colaboraciones entre el artista asesinado y Kendo Kaponi en el 2021. Sin embargo, para el 2018 los reguetoneros también unieron sus voces junto a Noriel, Bryant Myers y Anonimus en la canción “Fuego”.

Sobre la muerte del hombre de 42 años, se conoce, según la Policía, que el cuerpo fue hallado baleado en el interior de un carro Infiniti modelo EX35, del año 2008 de color negro.

La Uniformada informó que se cree que el occiso había llegado al lugar para una cita médica, previo a ser interceptado a tiros. En la escena se recogieron casquillos de bala de diferentes calibres, tanto de rifles como de pistolas, aseguró el inspector Ramos.

“Descansa en paz “brother” no hablábamos to’ el tiempo, pero cuando lo hacíamos siempre hablábamos de Dios de intentar ser mejores personas de aprender a ser justo siempre fuiste líder y hermano. Dios tenga Misericordia y le dé fortaleza a tu familia”, manifestó, por su parte, Farruko, en su Instagram acompañado de una fotografía juntos.

“Pa’ morir se nace” es una de las canciones que trabajaron juntos Pacho y Farruko en el 2019.

De otro lado, el cantautor Rauw Alejandro se pronunció en un “story” de Instagram: “Estamos aquí tu música y tus buenas obras vivirán para siempre hermano”.

“Tú no eras así” se titula el éxito del fallecido artista y de la voz de la canción “Punto 40″.

Rauw Alejandro reacciona a la muerte del artista Pacho. (Captura)

Por otra parte, el director de videos musicales, José Javy Ferrer también expresó su sentir. “Descansa en Paz @pacho_alqaedas gracias por todo”, publicó.