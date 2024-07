Filarmónica de Puerto Rico dará divertido concierto para niños “Cartoons in Concert”

Variados temas

Entre los temas que se incluirán en el concierto están: “Merry Melodies & Looney Tunes”, “What’s up at the Symphony”, con los éxitos de Bugs Bunny; “The Flinstones”, “Tom & Jerry at MGM” y temas de Los Simpsons, El Correcaminos, Casper, Scooby-Doo y SpongeBob Square Pants, entre otros. De los temas de películas animadas estarán “Beauty and the Beast”, el tema “You’ve Got a Friend in Me”, de “Toy Story”; “Go the Distance”, de “Hercules”; el tema de “Avengers”; “The Incredibles”, “The Little Mermaid”, y “The Lion King”, entre otros.