Gerardo Rivas rescata la picardía de la Navidad con un icónico tema

“Elías dame el agua, dame el agua Elías / Elías dame el agua, dame el agua Elías / Que me estoy muriendo con esta sequía / Que me estoy muriendo con esta sequía”, reza el coro de la icónica canción que popularizó el fenecido cantante dominicano Johnny Ventura y su Combo para mediados de la década de 1970.

“Estando en Salsoul, el programador de la emisora, Ricardo Padilla, me dice, que venía escuchando esta versión de Johnny Ventura y me sugirió que la hiciera en salsa. No le hice mucho caso. Hacía muchísimo tiempo que no la escuchaba. Luego, camino a casa me vino a la mente, la puse y desde que arranca, yo dije, ‘yo puedo hacer esto’”, expresó el cantante en entrevista con El Nuevo Día, quien llamó al productor y arreglista para explicarle cómo lo quería.