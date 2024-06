Jerry Rivas y su prole: tres generaciones con fuertes lazos sostenidos por el amor y la música

En la residencia de los Rivas Viva se normalizó que, en fechas especiales, el cantante y músico Jerry Rivas no estuviera presente, como lo es un Día de los Padres, al tener una ajetreada agenda laboral como uno de los vocalistas de la legendaria agrupación El Gran Combo de Puerto Rico.

En su hogar se respira, se come y se habla de música a cada instante, por tanto, eso lo comprendían a la perfección los dos de sus cuatro hijos, Gerardo y Jerry, quienes crecieron escuchando las anécdotas y presenciando cuanta fiesta había, rodeado de amantes de la música.

Si bien Jerry agradece enormemente a Dios haber cumplido 47 años como el vocalista más longevo de la agrupación a la que se le hace referencia como “La institución de la Salsa”, confiesa a El Nuevo Día, en una cálida mañana en la plaza pública del pueblo de Bayamón, lo arduo y retante que le resultó cumplir su rol como padre de cuatro hijos, a quienes describe como su gran bendición.

“No ha sido fácil. El poquito tiempo que pude haber tenido, porque si comparo sigo estando más tiempo fuera de la familia, pues lo daba todo, trataba de estar con ellos todo el tiempo y yo entiendo que lo hice, que lo logré y lo sigo haciendo. Fue bien difícil porque, por ejemplo, las fechas importantes de cumpleaños, Thanksgiving y todas esas, no estaba presente porque estaba trabajando”, compartió el también progenitor de Xavier Rivas, quien es empresario, y de Norgely Rivas, quien es arquitecta.

Por su parte, el vocalista y músico Gerardo, respondió que, como hijo, eso nunca lo resintió y lo entiende a la perfección, pues la historia se repite en su hogar, al también dedicarse a la música como solista con su orquesta y, a su vez, ser uno de los músicos de la orquesta de Gilberto Santa Rosa, con quien le ha tocado girar por diversas partes del mundo.

“Para mí eso siempre fue normal. Nunca, nunca me molesté ni lo resiento porque yo sabía que él estaba trabajando”, explicó mientras recordó que su primer día de Acción de Gracias junto a su padre fue en Nueva York, cuando este tenía como unos 20 años, que pudieron coincidir por trabajo y aprovecharon una invitación en la que pudieron almorzar juntos en esa ocasión especial.

“Son cosas que uno las lleva y las cuenta con mucho cariño, como una anécdota bonita, porque es algo que nos tocó compartir en algo que nos apasiona, que es el trabajo”, agregó el también percusionista, quien dijo que en su casa con su hijo Gerardo Gabriel “se trabaja de la misma manera y se recibe con la misma buena actitud”.

Ante la ausencia física de la voz de “Que le pongan salsa” en el hogar, su hijo Jerry refuerza la conversación al mencionar que fueron muy afortunados al contar con una familia muy unida, que siempre estuvo muy presente en las ocasiones especiales, por lo que esa ausencia no les afectaba.

“Después que estén ellos (los familiares), es como si estuviese papá o mamá o quien sea. A la larga, todos tenemos una esencia de lo que yo creo que la familia es, o por lo menos lo que nos enseñaron nuestros valores, en el caso de nuestros abuelos”, manifestó el músico, quien se desempeña como primer trombón de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, y maestro de música de la Fundación Música y País del Banco Popular.

Según relatan, en sus juntes familiares nunca falta la comida y los refrigerios, así como pláticas acerca de las nuevas vertientes musicales. También, disfrutan de ver deportes por televisión y jugar videojuegos.

“Al fin y al cabo, terminamos hablando de lo que está pasando en la música, del trabajo de nosotros, de dónde están ahora, qué van a hacer, si tienen ensayos… Bueno, todo lo que tenga que ver con la música, el instrumento. Entonces, el caballerito aquí, pues, el nene, está pendiente y le preguntamos a él y él, pues, también aporta. Él puede dar una opinión o algo que se le ocurra cantando. Todas esas cosas pasan”, explicó Jerry acerca de la dinámica que se da como padre y como abuelo de Gerardo Gabriel, cuando se reúnen todos en familia.

Jerry Rivas, de El Gran Combo, junto a sus hijo Gerardo, su nieto Gerardo Gabriel y su hijo Jerry Rivas, con quienes comparte la vena musical y el amor por la familia. (David Villafañe)

Influencia musical

Se podría decir que los hermanos Gerardo y Jerry gozaron del privilegio de saberse incontables anécdotas de El Gran Combo, y la historia de esta agrupación, específicamente para la década de 1980. Y es que, como niños curiosos e inspirados por la música, abordaban a su papá con preguntas.

“Siempre me viene a la mente que, desde pequeño, en casa de lo que se habla es de música...siempre me acuerdo que cada vez que me hablaba, me hacía como un resumen de lo que había sido su último viaje. Ahora cuando hacen anécdotas me remonto a mi niñez y recuerdo eso bien bonito. Todavía a estas alturas, lo que se habla en casa es de música”, aseguró Gerardo.

La misma curiosidad habita en su unigénito Gerardo Gabriel, de 11 años, quien también toca percusión y piano. Con este preadolescente, que prontamente cursará el séptimo grado en la Escuela Libre de Música, adelanta que ya sostiene conversaciones profundas acerca de la música.

“Es interesante porque se repite la historia. Antes era papi y yo con mi hermano. Ahora es el nene, que se nos une, y somos cuatro”, expuso.

El pequeño Gerardo Gabriel demostró el pasado mes de abril que heredó la vena musical de su abuelo, papá y tío, cuando fue parte del concierto titulado “Los 100 años de Willie Rosario”, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot ante un lleno total y que se lució ante un solo de timbal.

“La música entretiene mucho mi mente, me gusta escucharla. También cuando estoy con mi familia me crea como un círculo de paz, que tranquiliza y me pone feliz. Me gusta mucho la historia de la música también. La experiencia en el Coliseo fue muy única y tengo que darle las gracias a Willie y a las personas que me escogieron. Fue impresionante para mí porque a lo primero estaba nervioso y más o menos a lo último”, compartió el niño, quien no descarta en un futuro dedicarse a la música o al soccer.

Actualmente, Jerry Rivas, es el primer trombón de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, mientras que Gerardo Gabriel estudiará percusión en la Escuela Libre de Música, y Gerardo Rivas se desempeña como vocalista con su orquesta y como músico en la orquesta de Gilberto Santa Rosa, para el orgullo y bendición de su padre y abuelo, Jerry Rivas. (David Villafañe)

Bendición, presiones, lealtad

Para Rivas es una bendición lo que ha pasado con sus hijos, al reconocer que la música es una profesión que no necesariamente es muy estable, por lo que no niega que sintió ciertos temores.

“Les inculqué que había que prepararse y ponerle empeño, que se podía. También podía sentir ese miedo por los vicios, y esas cosas cuando yo estaba entrando en esto de la música. Pero, doy gracias a Dios, que ha sido una gran bendición, que ambos estudiaron música y les va muy bien a cada uno. La idea es que hay que prepararse. Prepararse, en toda la vida hay que prepararse y tener un empeño y yo creo que se puede. Es una bendición y doy gracias a Dios por mi familia”, expuso el vocalista de la legendaria agrupación.

Llevar el apellido Rivas no ha sido tarea fácil para Gerardo, al sentir una presión constante, que cuando en un principio alcanzaba logros y las puertas que se le abrían eran por su apellido. Sin embargo, en el transcurso del tiempo este ha demostrado, con su propio esfuerzo y talento, que lo trabajado no se lo despinta nadie.

“Al final del día he demostrado que sí, el apellido importa y que el apellido es fundamental porque no te lo voy a negar... Lo aprovecho, pero también ha sido fuerte porque he tenido que trabajar el doble. Hasta cierto punto eso me ha beneficiado porque entonces he dejado estipulado que sí, yo tengo el apellido, pero también tengo un talento que Dios me dio y que pude aprender y que pude desarrollarlo”, señaló la voz de “Traga’o de ti”.

En el caso de su hermano Jerry, fue enfático que el apellido no ejerció ninguna presión. “Eso a mí me viene y me va, no me han afectado para yo seguir puliéndome en lo que yo hago, en el trabajo que sigo haciendo, en el tratar de compartir todas las cosas”, enfatizó.

De su padre han aprendido a hacer música sin ánimo de protagonismos. El fin siempre ha sido llevarle música a la gente, sin maldad ni malicia, siendo buenos seres humanos, coincidieron.

Como anticipo al Día de los Padres, Jerry no quiso pasar por alto, además de agradecer a Dios, el resaltar no solo la figura de su padre y el abuelo materno de sus hijos, Primitivo, al igual que muchos otros padres que siempre les han apoyado durante la trayectoria. Asimismo, quiso destacar la figura de Rafael Ithier, el director de El Gran Combo, quien en la actualidad tiene 96 años. (David Villafañe)

“A mí me llena de mucho orgullo que cuando piso países, lo primero que me hablan de papi no es ni de lo musical, sino de que es un excelente ser humano, un tremendo tipo. De papi heredé la lealtad, que creo que eso es una característica que se ha perdido. Tú siempre estás con los tuyos, sí o sí. Y siempre he dicho que si algún día, por alguna razón, Dios me da otra vida en un universo paralelo, si soy músico otra vez, me gustaría tener un músico o un cantante o un compañero que sea como él”, dijo Gerardo.

La figura paternal de Rafael Ithier

