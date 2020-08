A Gilberto Santa Rosa le tomó siete años gestar una de las producciones de mayor satisfacción en su carrera al tratarse de un proyecto entre colegas, de esos que validan que el propósito del ser humano se pierde si no se comparte. No hay legados individuales si no alcanza al colectivo y “El Caballero de la Salsa” lo reconoce a través de su trayectoria.

Es por ello que celebra hoy, viernes, por partida doble su cumpleaños 58 a la par con el estreno del primer sencillo del disco “Colegas”, titulado “La Familia”, junto a su amigo Tito Nieves.

La nueva versión del tema “La familia”, composición de José Curbelo, a dúo con Tito Nieves, es la que introduce una producción que reúne a otros grandes cantantes de la salsa clásica. El tema es una nueva versión que incluye a los veteranos Sammy García, Pablito García, Justo Betancourt, Meñique y Luisito Carrión.

Víctor Manuelle, José Alberto “El Canario”, Maelo Ruiz, Luisito Carrión, Choco Orta, Issac Delgado Germán Oliveras, Yan Collazo, Nino Segarra y Pirulo, entre otros, participan en la producción que cuenta con 16 temas y verá la luz en el mercado el próximo 4 de septiembre.

“Estoy bien contento de que por fin salga. Después de escucharlo completo, estoy tan satisfecho de estar con gente tan espectacular, que no solo son colegas, también amigos. Los cantantes todos somos contemporáneos a excepción de Michelle Brava y Pirulo. Es una gran satisfacción. A mí siempre me ha gustado trabajar con gente y más cuando se trata de gente talentosa. Más allá de lo afín que pueda ser, hay una conexión personal muy bonita y en esta época más que anhela trabajar en el colectivo. Es un proyecto de todos para regalarlo a la gente”, sostuvo el salsero sobre el proyecto musical que se hizo antes de la pandemia de COVID-19 y se completó en la etapa de producción durante los meses de cuarentena.

La voz de “Conteo regresivo” enfatizó que el hecho de que los salseros trabajen en colaboraciones musicales responde al movimiento del género urbano, que “rompieron con la burocracia de la industria discográfica”.

“Ahora es más fácil hacer dúos y siempre lo digo que fueron los muchachos del género urbano los que nos abrieron paso en esto de trabajar en dúos. Ahora uno llama a un colega y le dice tengo este tema. A mí me gusta hacer colaboraciones con todo el mundo y que la gente lo disfrute. Para que un proyecto como este, que se hace entre amigos, es importante tener el contacto físico es la única manera de que el proyecto tenga alma”, reafirmó el salsero que para mantener una conexión directa con sus seguidores durante la pandemia realiza el segmento “Martes de colaboraciones” en su cuenta de Instagram.

Santa Rosa, quien fue la estrella que inauguró en junio la sala de Coca-Cola Music Hall en El Distrito con un espectáculo virtual exitoso, está consciente de que esa modalidad continuará en los próximos meses. Lejos del pesimismo, el artista vislumbró que no será “hasta verano del 2021” que se puedan realizar espectáculos con audiencias en vivo, “tal y como los conocemos”.

En ese sentido, reconoció y cuestionó el por qué el gobierno ha dejado rezagado a la industria de las artes, cultura y entretenimiento en la discusión de medidas que permitan una apertura paulatina del sector en medio de la crisis de salud. El artista está claro que ante el repunte de casos de coronavirus en la isla, ahora no es el momento de propiciar una apertura en el sector de la industria musical y de las artes, pero las propuestas deben ser escuchadas y atendidas para que se trabajen en el futuro.

“Eventualmente ahora no por la situación actual, pero el gobierno va a tener que incluir en la discusión a la industria del entretenimiento, las artes y la cultura. Técnicamente la han dejado fuera. Eventualmente tienen que sentarse con gente del sector para que traigan sus ideas en una participación colectiva, ya que además de importante es necesario para bajar el estrés de tanta gente que lo necesita”, mencionó el cantante.

“Todos estamos de luto”

El salsero opinó que los arrestos federales de esta semana a los representantes María Milagros Charbonier y Nelson del Valle, ambos legisladores del Partido Nuevo Progresista, (PNP) representan un luto para el país que no “deberíamos estar viviendo”.

“Todos estamos de luto como país. No quiero condenar a estas personas, porque no tengo los datos ni me corresponde como autoridad, pero como ciudadano la mera duda ofende y nos deprime como pueblo. ¿Cuándo será que se diga que Puerto Rico se ganó un premio por el manejo diáfano de fondos federales… que no haya una mera duda ni un cuestionamiento en una época como esta? Me pone muy triste y quisiera pensar que las acusaciones son falsas, pero siempre tienen una base real. La sociedad es la que sufre y el pueblo sigue afectado”, puntualizó el cantante.