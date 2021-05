Hace unos 12 años, en una noche tempestuosa, un cachorro merodeaba las inmediaciones de la Sala Sinfónica de Puerto Rico en Santurce, que despertó la curiosidad de todos los que circundaban la zona. Ya ubicado en una caja, el reloj seguía marcando el pasar de las horas mientras la lluvia, los rayos y los truenos no cesaban en aquel escenario que parecía indicar que aquel diminuto animal había sido “abandonado a su suerte”.

Entre las personas que pasaban y hablaban de ‘aquel triste perro bajo la lluvia’, tal vez nunca imaginaron que iba a resultar ser tan afortunado, y menos aún, que quien lo cobijó en su hogar, resultaría ser verdaderamente el rescatado por Tito, el “perro sinfónico”.

Aunque esto pareciera la introducción de un cuento, esa fue el modo en que el cantante Gilberto Santa Rosa le abrió las puertas de su hogar y corazón a aquel perro que fue abandonado. Y es que puede que sus seguidores se sepan de arriba a abajo todas sus canciones, pero lo que tal vez muchos de estos no saben es que el salsero es un amante de los animales y que, tras bastidores, ha estado comprometido con la causa.

PUBLICIDAD

“Cuando salgo de mi ensayo de la Sala Sinfónica de Bellas Artes, todavía el perro estaba allí, y todo el mundo tratando de buscar una solución. Yo estaba totalmente crudo en el tema, y empecé a llamar gente... Nadie me respondía, y dije: ‘bueno no lo puedo dejar aquí’, y me lo llevé. Lo mandamos al veterinario y había que darle un tratamiento de dos semanas. Todo el mundo quería el perrito, pero no dispuestos a darle el tratamiento que requería. Un amigo de mis hijos que trabaja con animales me dijo, ‘déjalo aquí que yo te voy a ayudar con eso. Surgieron prospectos para adoptarlo, pero todo el mundo quería la bonita, hacerse cargo luego de eso”, contó el intérprete de “Que alguien me diga”, quien de niño nunca tuvo perros.

En el transcurso de esas dos semanas, ya todos en la casa se fueron encariñando y, desde entonces, Tito pasó a ser otro miembro del hogar. Aunque Gilbertito cuenta que siempre tuvo empatía con los animales, este fue el responsable de un despertar de conciencia ante el problema de sobrepoblación de animales que existe en la isla y de comenzar a ayudar a organizaciones comprometidas con los animales abandonados. A Tito actualmente le acompañan dos perros más, Cuqui y Nala, que son parte de la familia Santa Rosa.

“Tito me rescató a mí. Nos rescató a unos cuantos, porque somos un grupo”, confiesa al recordar aquella tarde y noche en la que la compasión invadió su ser. “Fue el que de verdad nos puso en perspectiva de la situación. A veces la prisa hace que uno no se fije en los detalles. Por eso yo digo que él nos rescató porque esa tarde yo vi a un animalito totalmente vulnerable en un ambiente bien hostil, porque esa noche se estaba cayendo el cielo. Ese fue el sentimiento, compasión y conciencia”.

PUBLICIDAD

El artista conocido como “El Caballero de la Salsa” compara y asimila el asunto del COVID-19 con la problemática de los animales abandonados, al tratarse de un asunto de política pública y de responsabilidad ciudadana.

Si bien estuvo renuente por mucho tiempo con que se supiera acerca de su compromiso con esta causa, pues lo menos que quería era que se malinterpretara su participación, Gilbertito ha ido caminando y así como él ha ido conociendo personas que de sus propios recursos van y atienden ciertas poblaciones, y a otros que se dedican a ayudar a los que ayudan, por lo que siguió aumentando su interés.

“Hay un problema muy grande, pero creo que hemos avanzado un poco. Hay espacio para mejorar, pero hay mucha gente en su carácter personal y muchas entidades que le han metido manos al asunto. Quiero ser parte del coro de la gente que clama por una política pública más definida y que además de definirse, se cumplan. Pienso que también es hora de informar”, expresó el cantante, quien a partir del de este mes usará la fuerza de su voz para ser parte de la campaña de Movimiento Social Pro Bienestar Animal, para informar y educar acerca de la esterilización animal, la tenencia responsable y la no pirotecnia, entre otros temas, que a lo largo del año estarán impulsando.

“Yo espero que mi país me crea. Modestia aparte, soy un cantante muy querido en el país. Además de que yo nací, me crié y vivo aquí. Así que camino, hablo con las personas, sé el sentir y veo. Yo siempre he dicho que este tipo de cosas te da la oportunidad de hacer algo más que cantar y bailar – que me encanta y me gusta hacer música – pero te da la oportunidad de devolver en algo todo ese cariño. Si tú miras el historial mío como portavoz de alguna campaña comercial o de índole social como esta, son cosas en las que creo de verdad, porque genuinamente estoy convencido en que es correcto”, enfatiza.

PUBLICIDAD

Asimismo, como embajador del Movimiento Social Pro Bienestar Animal apoyará a impulsar legislación como el registro de mascotas y trabajar con los refugios de animales.

“Lo más fácil que hay en el mundo es copiarse. He visto alrededor del mundo tantas iniciativas tan interesantes y yo sueño con que mi país tenga unas cuantas, que puedan ser ejemplo para otros. Yo estoy claro que a todo el mundo no le tiene que gustar un animal, ni tienen que tener esa empatía, pero sí lo que tenemos que ser todos es compasivos y respetuosos. A eso es lo que yo aspiro”, manifestó, pues señala que hay mucha gente que lamentablemente por desconocimiento o por conductas aprendidas incurren en maltratos hacia los animales, como lo es mantener un perro amarrado todo el día.

Por otra parte, como cualquier ciudadano puertorriqueño, el sonero se ha impactado con casos recientes de abuso de animales como lo fue el del hombre que mató un perro a balazos en un campo de golf en Río Grande, o la perrita a la que le amputaron las patas traseras con un machete, en Lares.

“Todos los que cuidamos y fomentamos la tenencia responsable de mascotas nos entristece que ocurra cualquier tipo de maltrato animal. El respeto a la vida de los animales y sus buenos cuidados son parte de nuestro deber ciudadano. Afortunadamente, tenemos leyes que penalizan el maltrato animal y espero que las autoridades correspondientes las hagan cumplir”, puntualizó.

De acuerdo con el artista, él es de los que piensa que los puertorriqueños necesitamos echar hacia adelante el país por nosotros mismos sin depender del gobierno. Sin embargo, en este asunto en particular resalta que la gestión gubernamental es clave para atajar con el problema.

PUBLICIDAD

“Sé de buena tinta que hay una ley para albergues y existen seis albergues para una isla de 78 municipios. Es hora de ir a esos albergues, chequearlos y tomar acción. Aquí la gente lo quiere resolver todo poniendo a dormir a los perros. Es hora de que haya un movimiento ciudadano, pero el gobierno es parte de esa ciudadanía y de esa comunidad. Ojalá esto sea parte del movimiento interesante que hay de mucha gente y entidades”, resalta.

“Te tengo que confesar que yo he estado un poquito de atrás porque yo soy muy emocional, trato de ayudar en lo que puedo, a veces no me meto de frente porque me afecta emocionalmente. Trato de hacer lo que puedo hacer y tengo mucha fe de que haya mucha gente como yo, que va entrando y va a ayudar a la situación”, concluyó.