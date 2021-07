El percusionista puertorriqueño Giovanni Hidalgo ofrecerá talleres de percusión de forma virtual a través de la plataforma OnlyFans. A través de vídeos creativos que capten momentos de inspiración y práctica de los diferentes instrumentos percusivos que domina, Hidalgo irá enseñando los usos de los instrumentos y los ritmos para cada uno de ellos, según se informó en comunicado de prensa.

El artista abarcará la base de cada ritmo y sus distintas modificaciones y aplicaciones. Estas clases magistrales digitales, según se indicó, son para percusionistas que tengan un conocimiento general de la rítmica y dominio de los instrumentos básicos como la conga, el timbal y el bongó. Son ejercicios completos que los seguidores deberán practicar y les ayudará a dominar técnicas más complicadas.

Los usuarios podrán conectarse con Giovanni Hidalgo a través de onlyfans.com/giovannihidalgo y suscribirse a un costo de $29.99 dólares al mes. Así podrán disfrutar de todo el contenido valioso de un prodigio de la percusión.

Giovanni Hidalgo, natural de San Juan, comenzó su carrera desde muy pequeño. A los 9 años ya estaba tocando percusión con la Puerto Rico All Stars de Justo Betancourt, a los 12 años con la orquesta de Mario Ortiz y a los 13 años con la de Charlie Palmieri.

Considerado uno de los percusionistas más importantes, su fama transciende continentes. Ha grabado en decenas de producciones ganadoras de premios Grammy. Afamados exponentes del jazz y otros géneros han contado con su talento indiscutible para sus discos y para acompañarlos en sus giras y conciertos.

Además, ha participado en más de 110 discos, incluyendo sus cinco álbumes como solista. En 1991 Hidalgo recibió un Grammy por su contribución al álbum Planet Drum de Mickey Hart of The Grateful Dead. También con el disco “Danzón” de Arturo Sandoval en 1995. Ha recibido varias nominaciones a los Grammy y en mayo de 2010, fue galardonado con un Doctorado Honorario en Música de Berklee College of Music, donde impartió clases por más de 16 años.

Pueden seguir a Giovanni Hidalgo a través de sus redes @giovannihidalgoofficial.