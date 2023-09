Si tuviera la obligación de escoger entre la actuación, la música o el empresarismo, -las diversas facetas en las que se ha desempeñado durante su carrera profesional- la cantante Gisselle Ortiz no duda ni un segundo en seleccionar la música.

Aun cuando comenzó a hacer teatro a los 15 años, incluyendo hacer comedia, es en la vertiente musical donde experimenta un cúmulo de emociones que desembocan en total plenitud.

“Definitivamente, me inclino hacia la música. A mí eso me llena una cosa impresionante, también porque por muchos años yo fui bailarina, y puedo también llevar a cabo lo que también estudié por muchos años”, dijo la voz de “A que vuelve” en entrevista con El Nuevo Día. “Al principio, yo trabajé bailando, acompañando a muchos artistas y cuando me paraba en esos escenarios, decía ‘wow, algún día a lo mejor yo piso este mismo escenario y ya no voy a estar como el cuerpo de baile, voy a estar al frente como la artista’, y gracias a Dios así ha sido”.

En esta etapa de su vida se siente realizada, y ha sido afortunada no solo de dedicarse a lo que ama, sino de mantenerse vigente desde los inicios de su carrera, hace 30 años, hasta el presente. Son muchas las personas que han bailado en fiestas patronales, festivales y actividades privadas, quienes han disfrutado de su voz y presencia escénica, acompañada de un repertorio de éxitos.

La noche del próximo 30 de septiembre la aguarda con mucha ilusión, porque además de reencontrarse nuevamente con su público, ofrecerá un espectáculo masivo que por mucho tiempo lleva anhelando.

“Esta presentación significa muchísimo porque hace muchísimos años que yo no hago un concierto de este tipo. Era algo que hace muchos años yo venía planificando, buscando opciones. De hecho, teníamos fecha, pero llegó la pandemia y todo se detuvo. Y bueno, uno propone y Dios dispone, así que es cuando él diga. Yo en este momento me siento súper lista y feliz, porque la gente siempre me ha dado un apoyo espectacular. Soy bendecida y estoy bien agradecida”, dijo la merenguera acerca del concierto “Entre tacas y canciones”, que brindará en el Coca-Cala Music Hall, en el Distrito de Convenciones de Puerto Rico.

Un amplio repertorio lo puede tener cualquiera, afirma la intérprete de “Quiero estar contigo” y “Lo mío es mío”, pero no todo cantante goza de contar con uno que esté plagado de éxitos musicales, algo que ella logró cosechar en la bonanza musical de la década de 1990, cuando el género del merengue y la música tropical en general estaba en pleno apogeo y contaba un apoyo brutal en las emisoras radiales.

Por tal razón, Gisselle asegura que será una noche con un repertorio amplio, aunque tenga que dejar algunos temas fuera de la velada, pero sí promete deleitar con esas canciones que no pueden faltar, incluyendo las que grabó al incursionar en el género de las baladas y pop, como parte de sus discos “Voy a Enamorarte”, que hizo con Kike Santander, y “Atada”.

“En este espectáculo, la gente puede esperar un poquito de todo, pero mayormente mantendremos la energía arriba. Vamos a tratar de tener ese nivel de concierto, en el que la gente pueda pararse, bailar y disfrutarlo al máximo”, dijo en referencia al show, para el que contará con toda su orquesta y un cuerpo de bailarines, por lo que podría esperarse que esa noche ponga de manifiesto sus dotes de bailarina.

“Vamos a tener un pedazo de lo que fueron mis comienzos, que mucha gente los conoce, pero otra gente no. No saben que yo estuve como en tres agrupaciones o cuatro antes de ser solista, de los cuales tenemos imágenes. Estuve en Punto G, Kaviar, Las Chicas de Puerto Rico, e incluso grabé hasta con Las Nenas de Ringo y Josie en un momento dado, aunque no llegué a formar parte de su agrupación”, explicó con la satisfacción de haber hecho “de todo”.

“Me siento bastante realizada, o sea, yo siento que mi trabajo no ha sido en vano, que yo vengo fastidiándome con J por muchos años, trabajando y fajándome para poder lograr unas cosas que eran metas y sueños que yo quería hacer. Así que este es uno de ellos. El trabajo que yo he hecho a través de todos estos años no ha sido en vano. Yo creo que ya este es el resultado”, indicó la artista de 54 años, a la vez que agradeció al productor Tony Mojena, quien por unos años manejó su carrera artística, y ahora aceptó el reto de producir este concierto.

Asimismo, destacó que serán varios los artistas invitados que le estarán acompañando en el escenario, entre ellos la cantante dominicana Milly Quezada, quien ha sido denominada como “La Reina del Merengue”. “A Milly, siendo mujer pionera en el merengue, que ha pegado sólidamente, la admiro y la respeto. Aparte de eso, como persona es otra cosa. Para mí ella es admirable en muchos aspectos y como ser humano también es espectacular”, añadió la cantante.

“Yo soy súperfeminista”

Sus temas musicales siempre han estado del lado de la mujer, por eso quienes se den cita en su concierto, entenderán por qué lo ha titulado “Entre tacas y canciones”, y no es precisamente porque sea amante de los tacones.

“Es un concierto que va bien dirigido a la mujer, aunque sea para todo el mundo. Yo soy súperfeminista, soy pro mujer ‘full’, resaltó la cantante, quien recientemente lanzó el tema “Solo se vive una vez”, que se aleja un poco de la temática que ha acostumbrado a llevar en sus canciones.

“Uno va cambiando y madurando, las prioridades te cambian, la vida la miras diferente y yo siempre he hecho temas bien fuertes para la mujer, que no es víctima, que puede ser igual que un hombre. Pero, en esta ocasión, como está pasando tantas cosas tan terribles en el mundo, quise sacar un tema más positivo, hicimos un video que quedó chulísimo y fue una experiencia bien bonita”, agregó Gisselle.

Para su concierto, por primera vez estará ataviada por diseños confeccionados por la reconocida diseñadora de moda dominicana, Giannina Azar, algo que añoraba y que dejó reservado para este momento especial.

“Esta diseñadora dominicana para mí es una de las más top, que siempre la he seguido. He visto sus trabajos y siempre soñé con que me vistiera en algún momento para algo importante. Quería ocuparla en el momento preciso y es una mujer encantadora, con los pies en la tierra, súper humilde y, cuando la llamé, me dijo, ‘vente para acá lo antes posible’. De una pieza que fue lo que le pedí, terminé trayéndome cuatro. Es que ella lo que hace son obras de arte”, añadió.

Revive la pérdida física de su padre

Apenas ha pasado un mes de la partida física de su padre de 81 años. Es inevitable que mientras revela detalles de su concierto, a Gisselle se le quiebre la voz al conversar sobre ese ser amado, con quien tenía una relación sumamente especial, y a quien añoraba que estuviera presente ese próximo 30 de septiembre ante casa llena.

“Me da cosita porque hubiese querido que él estuviera. Es un proceso bien duro. Él estaba malito, pero mi papá y yo éramos súper apegados, era una relación bien, bien linda de padre e hija, así que este ha sido bien duro”, recalcó.

Muchas personas se identificaron con su experiencia basada en la crisis en los hospitales, los que dijo estar “colapsados”, y que al saber de la situación vivida con su padre, le manifestaron sus condolencias y enviaron mensajes de apoyo y solidaridad. Eso se lo debe también a ese vínculo con la fanaticada, que ha sido más sólido, según señala, desde que hace uso frecuente en las redes sociales, por donde se manifiesta de manera genuina, espontánea y auténtica.

Además de las diversas obras de teatro en las que ha trabajado recientemente, también disfruta la faceta empresarial a través de su boutique física y virtual Etbandida, donde corre el negocio completo, y hasta chista con decir que ella es como Cuca Gómez, pues es quien lo atiende, toma fotografía las piezas, las modela, las mercadea, las describe y las empaca, entre otras cosas. Si bien es mucho el trabajo y las horas invertidas, asegura que le encanta, y desde allí también refuerza los lazos con las fanáticas que van a su tienda a comprar y hasta le piden una foto.