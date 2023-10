¿Vale la pena tomarse riesgos? Hoy la cantante y actriz Gisselle Ortiz le dejó saber a sus seguidores que sí vale la pena, aunque te mueras del miedo, como el que experimentó en su pasado concierto “Entre Tacas y Canciones” que presentó el sábado pasado a casa llena en el Coca Cola Music Hall, con la novedad de que estuvo acompañada de una orquesta compuesta solo de mujeres.

La artista, con unas tres décadas de trayectoria, reveló con una foto cuál fue ese momento dentro de su show en el que salió de su zona de comodidad. Se trató de la interpretación de la balada “Quién te hace el amor”, para la que se valió solamente de su voz y el piano, tocado por ella misma, para sorpresa de la audiencia.

“Los artistas, cuando nos retamos, tenemos momentos donde el miedo nos arropa y casi nos vence. Este fue mi momento de miedo en Entre Tacas y Canciones. Mis manos me temblaban y hasta ese último minuto llegué a dudar si el riesgo realmente valía la pena. Es que si la 💩💩 no había vuelta atrás. 😭Ese pánico escénico es un miedo distinto al que sentimos en situaciones y circunstancias cotidianas fuera de un escenario. Porqué? Pues sencillo….esto sucede cuando nos salimos de nuestra zona de “comfort” buscando provocar emociones distintas a el espectador y a la fanaticada que siempre espera ser sorprendido por su artista”, explicó la artista de 54 años a través de su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

La voz de “Lo mío es mío” se sinceró y usó el espacio para hacer una serie de confesiones acerca del riesgo tomado y lo que implicó, para luego convertirse en el momento más sublime dentro del espectáculo, que además contó con Milly Quezada, Elvis Crespo y Yolandita Monge, como invitados especiales.

“Confieso…. Nunca había tocado piano. Tomé clases varios meses y dediqué horas en mi casa practicando hasta que mis manos ya no daban para más. Estuve a punto de quitarme. Fue uno de los retos más grandes de mi carrera y quería hasta llorar 😭 mientras me preguntaba….y si no les gusta? 😔 Pero bueno…..LO LOGRÉ! TOQUÉ PIANO y canté a la vez, cosa que no es nada fácil. 🥴Fue un momento sublime y hermoso que repetiría sin dudarlo. Me sentí Lady Gaga por unos minutos y hasta quise ponerme un traje de churrascos como lo hizo ella. 🫣😂GRACIAS POR TANTOS APLAUSOS! Sigo en una nube de felicidá! 🥺😭♥️🙏🏼🥰Gracias a mi maestro @jcvegama por su paciencia y su tiempo”, dijo la cantante con con sinceridad y, a la vez, el sentido del humor que le caracteriza.

Su comadre y amiga, la locutora radial Angelique Burgos “La Burbu” fue una de las primeras en responderle a su publicación.

“Fue uno de los momentos más emocionantes. Yo también estaba 💩 y no era yo 😆…. No te la comiste, tú devoraste ese momento manita 👏🏼👏🏼👏🏼”, destacó la también empresaria, quien estuvo en las primeras filas disfrutando del concierto.

PUBLICIDAD

Otra que reacción fue su colega, la cantante Daniella Droz. “Love iiittttt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, salir de la zona cómoda es la clave #proudofyou Mamasita @gisselleofficial”.