Glenn Monroig mostrará su alma y su “re-evolución”

Al igual que el resto de los seres humanos en el planeta tierra, el cantautor puertorriqueño Glenn Monroig está en constante evolución en todo lo que tiene que ver con su carrera, su vida y sus emociones. Es por eso que, cuando se presente el próximo domingo, 24 de noviembre de 2024, en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce, este artista llevará a los presentes por un viaje musical que permitirá mostrar su pasado y su presente, y cómo se ha “Re-Evolucionado” constantemente, tal y como se titula el espectáculo.

“Todos en esta vida nos la pasamos ‘re-evolucionando’. Sobre todo, después de la pandemia y de todos los problemas que hemos pasado estos últimos años, la gente se volvió fanáticos de la palabra ‘reinventarse’. Sin embargo, en mi caso en particular mi evolución ha sido constante en mi vida”, explicó Monroig en una entrevista realizada en la Sala Sinfónica a solo días de su espectáculo. “El público va a poder ver eso y se los voy a demostrar a través de la música. Por ejemplo, comienzo el espectáculo con una reevaluación del tema ‘No finjas’, que grabé en 1983 y que posiblemente sea el primer rap en español en el mundo, mucho antes que Vico C y el resto de los que vinieron luego, que se juntará en un ‘mashup’ (una canción que combina dos o más canciones pregrabadas) con el tema ‘Me dijeron’, donde voy a tener a un invitado muy especial que me acompañará a cantar”.

PUBLICIDAD

Como siempre, Monroig interpretará los clásicos que lo acompañan a todos lados como “Causa perdida”, “Sin tu cariño”, “Por siempre”, “Y entonces volviste a herir”, “Causa y efecto”, “Contigo”, “Vivir para ti”, “Creo que fue amor” y “Y ahora qué”, entre otras. Igualmente, cantará el tema “La bolsa o la vida”, que es uno de los más recientes que ha grabado y al que le hizo un vídeoeditado y creado por Ricardo Santana, esposo de una de las hijas del cantante, y que podrá ser visto por el público luego que pase el concierto.

Lo único sinfónico es la sala

A pesar de lo que podría parecer a primera instancia, este espectáculo contará con una banda de músicos tradicionales con batería, guitarra, bajo y piano, entre otros instrumentos. La razón por la cual se va a hacer el espectáculo en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes es por disponibilidad de la Sala de Festivales. “Lo único sinfónico del concierto es la sala. Pero me gusta mucho, porque es íntima y tiene una acústica espectacular”, destacó el cantautor, al hablar de un lugar al que le tiene un cariño muy particular. “Esa sala tiene gratos recuerdos para mí. Ahí hice mi concierto con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, donde tuve la oportunidad de cantar música de Verdi con el maestro Roselin Pabón. Aquello fue espectacular. Ese concierto lo guardo en mi memoria y, gracias a Dios, WIPR lo grabó y a veces me meto en YouTube para verlo, porque fue un momento bien lindo en mi carrera”.

PUBLICIDAD

Aunque en esta sala no sienta tantas personas como en otros recintos, Monroig indicó que lo prefiere de esa manera, ya que puede tener un contacto más cercano con las personas y, de paso, pasarla mejor. De hecho, el espectáculo está a punto de venderse completamente, algo que le brinda mucha felicidad al hijo del legendario cantante Gilberto Monroig.

“Es bien lindo que ver que el público me apoya. Yo no tengo todo el éxito ni la simpatía del mundo, pero el tipo de éxito que yo puedo añorar como ser humano y artista sí lo tengo. Porque, al final prefiero hacer algo que me llene emocionalmente, que me ayude a evolucionar y que haga levantarme todos los días con ganas de seguir. Lo que no voy a hacer nunca es algo que sea una mie...”, añadió el cantante nacido en San Juan.

Le gusta hablarle al público

Eso sí, Monroig dejó claro que interactuará con el público y que le contará a las personas nuevas historias de su vida y del proceso creativo de los temas, tal y como ha hecho durante toda su carrera.

“Mucha gente dice que hablo mucho en los conciertos. En realidad, ellos lo que están es teniendo un dos por uno, porque yo estoy improvisando con humor y eso hay gente que lo hace por horas y le llaman ‘stand-up comedy’. No tengo ni libreto ni guión y lo improviso como Robin Williams”, destacó el puertorriqueño de 67 años. “De la misma manera, puedo hacer historias serias que, a la vez, te puede hacer reír”.

PUBLICIDAD

Entre Dos: Glenn Monroig besa los pies de Danny Rivera en reveladora conversación Ante las cámaras de El Nuevo Día, los veteranos cantantes hablaron del pasado que los conecta, sobre música, la muerte y su verdadera opinión de Bad Bunny.

Monroig usó de ejemplo un momento que ocurrió hace algunos años durante su concierto “A papi”, un homenaje a su fallecido padre, en el que relató una emotiva historia sobre la vez que su madre se despidió de su padre mientras este convalecía en un centro de salud. Durante la visita, aunque Gilberto casi no podía hablar, ella hizo un repaso de todo lo bueno y malo que pasaron en su matrimonio. Al salir del cuarto y dirigirse al ascensor, su madre creyó escuchar a Gilberto decir algo y le dijo a su hijo, “creo que tu papá me acaba de llamar cabr...”. Esto rompió la solemnidad que había en la sala y provocó las risas del público presente. “La sala se vino abajo, pero son momentos que pasan en mis conciertos que, si no hablara, no ocurrirían y las personas no la pasarían tan bien”, añadió Monroig.