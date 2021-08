El exponente urbano puertorriqueño Guaynaa y la actriz e influencer Lele Pons están radiantes de felicidad y emocionados con la compra de su primer hogar juntos.

La pareja compartió esta tarde la materialización de su sueño: la adquisición de su residencia con los millones seguidores que ambos tienen en las redes sociales.

“Nueva casa, nueva vida”, publicó el reguetonero puertorriqueño junto a tres imágenes y videos frente a la hermosa residencia.

La novia del exponente urbano hizo lo propio con el mensaje: “Nosotros compramos una casa” y también compartió otras fotos de la pareja dentro del hogar.

Acto seguido, la voz de “Rebota” comentó en la publicación de su novia.

“Se viene una etapa maravillosa amor, que rico que sea contigo. Te amo!!!!”, escribió el exponente urbano, que dio a conocer su romance con la joven artista en diciembre de 2020.

PUBLICIDAD

No obstante, la pareja se conoció en el 2019 y según contó la influencer que estuvo hace unos días de visita en Puerto Rico, ella al principio demoró en darle una oportunidad al artista urbano, a pesar de que sus intenciones eran establecer una relación seria.

“Te voy a decir la verdad. Él se enamoró primero de mí. Yo no estaba enamorada de él. Él trató mucho de enamorarme y no lo logró, así que se fue, y estuvo con otra persona más”, detalló en una entrevista publicada el pasado 19 de agosto en El Nuevo Día.

La influencer nacida en Venezuela narró que, luego que él se marchó, se dio cuenta que se estaba enamorando de Guaynaa.

“Yo pensaba ‘no me importa’, ‘no me importa’, y después empecé a extrañarlo”, confesó sobre el sentimiento que reconoció tras compartir con él por un tiempo, cuando el rapero viajó a Los Ángeles, su lugar de residencia.

En la misma entrevista, Lele Pons respondió varias preguntas sobre su relación de pareja.

¿Qué te encanta de su personalidad?

“Todo. Me calma mucho. Tiene mucha paciencia conmigo. Me da maripositas cada vez que estoy con él. Me pone nerviosa y es muy difícil para mí que me pongan nerviosa. Me gusta que él siempre tiene una bonita palabra. Me hace reír. Es mi mejor amigo y hablamos de todo. Nunca me aburre. Podemos hablar todo el día y siempre hay un tópico. Es muy interesante. Además, es muy familiar. Ama a mi familia. Es alguien que admiro. Trabaja mucho y es mi apoyo”.

PUBLICIDAD

¿Cómo cuidan su relación, teniendo en cuenta la agenda de trabajo, que no siempre les permite estar juntos?

“Yo sé que él es una persona muy fiel, porque le han hecho muchas cosas en sus relaciones. Yo también soy muy fiel y soy una persona que soy muy honesta y él también. No tengo dudas nunca de lo que está haciendo o lo que no está haciendo. Nos hablamos todos los días”.

¿Influye en tus decisiones en la música?

“Mucho. Me dice qué tipo de canciones le gustan, sobre las cosas de manejo, de todo, la verdad”.

La intérprete pasó unos días en Italia, a finales de julio y principios de agosto, para visitar a sus abuelos maternos, que la emparentan con la esposa de la estrella boricua Chayanne, Marilisa Maronese, quien es su tía. “Todos los años estamos ahí para ver a la nonna y al nonno (abuela y abuelo). Traje a Guaynaa este año”.