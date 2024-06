“He sobrevivido”: Ana Bárbara celebra 30 años de carrera y se canta lista para “muchos años más”

“Estoy realmente impactada, he sobrevivido” , exclamó la famosa artista en entrevista con El Nuevo Día al recordar el largo camino recorrido por las pasadas tres décadas.

Para Altagracia Ugalde Motta, nombre de pila de la compositora, llegar a convertirse en una de las mujeres más importantes en la música regional mexicana no fue tarea fácil, pues tuvo trabajar incansablemente con la misoginia dentro de un género dominado por los hombres para lograr la posición de la cual hoy goza en la industria de la música latina.

¿Llegaste a visualizar el éxito de tu carrera?

“Cuando una niña tiene un sueño, una idea o ilusión, y juntas el trabajo con esa virtud que me dio Dios de poder escribir y cantar… todo lo que hice para que esto pasara, sí”, aseguró la intérprete de “Loca”.

Recientemente, la cantante grupera fue reconocida con el premio “Trayectoria Musical” en Billboard Mujeres en la Música 2024. “Es increíble que se pueda llegar a hacer tantas cosas y que a pesar de todo lo que ha pasado en mi vida, celebre mis primeros 30 años. Y te digo una cosa, si el universo me lo permite, voy por muchos más”.

Llegando a nuevas generaciones

No es sorpresa que el deseo de cualquier artista es lograr que su música no pase de moda, conquiste a nuevos oyentes y trascienda generaciones, y cabe destacar que la compositora nacida en San Luis Potosí puede tachar ese anhelo de su lista de cosas por hacer o “bucket list”.

“Bandido fue muy buena hace 23 años, en esa época donde no existían las redes para irse viral. Ahora, con la fortuna y la parte amable de las redes sociales, puedo decir que es de las canciones afortunadas que la canto desde hace 20 años y me ha llevado a nuevas generaciones. Es una bendición” , comentó de manera agradecida. “Yo siempre digo que uno obtiene lo que se merece… todo lo que hace tiene un efecto domino, es una ley de causa y efecto”.

Lista para cantar sus clásicos en Puerto Rico

“Después de tantos años, para mí regresar a Puerto Rico es un sueño. Será una celebración y encuentro de almas. Hace muchos años que fui, cuando cantaba “Como me haces falta”, “Me asusta, pero me gusta”, “La trampa”, “Te regalo la lluvia” y muchas otras baladas, voy a mi reencuentro con Puerto Rico. Estoy feliz de la vida que esto se lleve a cabo ”, indicó entusiasmada por cantar un popurrí de sus grandes éxitos.

A su llegada a la Isla del Encanto, desea disfrutar de la gastronomía boricua y ya tiene en mente el primer plato que ordenará. “Un mofongo, hijo de su madre… no sabes las buenas comidas que me eché por allá en Puerto Rico y los buenos momentos que viví allá. La comida es deliciosa, pero de entrada me voy a pedir un mofongo”.