El artista Hermes Croatto lanzó esta semana el video de la canción A Tinti, creación inspirada en Faustina ‘Tinti’ Deyá, líder fundadora de Casa Pueblo de Adjuntas y quien falleciera en agosto de 2021. El nuevo video musical ya está disponible en las diferentes plataformas digitales y en YouTube como una propuesta para honrar y recordar la memoria de la líder comunitaria.

“Sin duda, la muerte de Tinti me tomó por sorpresa”, afirmó en un comunicado de prensa el cantautor. “Cuando hablé con Arturo y me pidió le cantara Verde Luz en su despedida, no dudé en hacerlo. Sin embargo, eran muchas las cosas que me quedé con ganas de decirle y fue así como surgió esta canción. Esa misma noche agarré el lápiz y me puse a escribir. Al otro día llegué a Casa Pueblo, terminé la letra sentado en su escritorio y se la canté por primera vez. Al día siguiente Arturo me llamó y me pidió que por favor grabáramos la canción y aquí estamos, a un año de su partida, celebrándola con A Tinti”.

“Con este proyecto mi mayor deseo es que los puertorriqueños conozcan quién fue Tinti Deyá, qué hizo esta gran mujer por Puerto Rico y qué es Casa Pueblo”, añadió Croatto. “Gracias a ella y su lucha podemos disfrutar de los bosques y los ríos que hoy visitamos y que tanto mostramos en nuestras cuentas de Instagram. Es importante saber que todo eso iba a desaparecer por la idea loca de pensar que una mina a cielo abierto entre los pueblos de Adjuntas, Lares, Jayuya y Utuado nos iba a traer riqueza, progreso y bienestar. Por eso este trabajo, para continuar el legado de Tinti y la importancia de conocer, cuestionar y recordar nuestra historia para así forjar nuestro presente y él de nuestros hijos”.

Dos figuras importantes para la realización de este proyecto fueron Ale Croatto en la producción de la pieza musical y David Norris en la gestión visual y dirección del video musical, además de otros colaboradores y colaboradoras.

“Los recuerdos son fundamentales en la vida de cada cual y todos llevamos una memoria propia, pero Hermes pone todo su corazón para convertir la memoria individual en una colectiva”, dijo Arturo Massol Deyá en el comunicado. “Nos sentimos muy honrados, como lo fue su padre Tony, Hermes es hermano e hijo de nuestras luchas. Este tributo nos emociona profundamente y esperamos que ayude a alimentar el espíritu colectivo, necesitado como está de mucha fortaleza para arreciar en nuestras luchas presentes que son desafiantes y definitorias. Nos toca a nosotros y a otras generaciones más jóvenes, continuar el legado de Tinti Deyá”.

Homenaje a Faustina ‘Tinti’ Deyá, líder fundadora de Casa Pueblo de Adjuntas y quien falleciera en agosto de 2021. (Suministrada)

Faustina ‘Tinti’ Deyá

Según la información suministrada, Tinti construyó su propio bastión en Casa Pueblo. Desde allí cumplió con todos sus amores: con Puerto Rico, con su pueblo de Adjuntas, sus estudiantes, su familia y comunidad.

Desde muy joven, e inspirada por su padre, don Juan Deyá, desarrolló gran empatía por la justicia social, la defensa de la nacionalidad puertorriqueña y comenzó a trazarse su propia ruta como mujer. Fue voleibolista profesional en Adjuntas y acudió a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde estudió Educación. Dedicó 30 años de su vida a la profesión magisterial, destacándose como maestra de inglés en el sistema de educación pública en Adjuntas. Tocó las vidas y las conciencias de miles de estudiantes que pasaron por sus salones y que luego la visitaban en Casa Pueblo para contarle lo que hacían en sus vidas, muchas veces inspirados por ella. Fue en la escuela donde también inició su activismo, cuando lideró con maestros, padres y estudiantes la lucha en contra de los asbestos en los salones y edificios escolares.

Su voz y su resistencia fueron tan poderosas que, poco tiempo después, en 1980, junto a su esposo Alexis Massol y otras personas de la lucha, iniciaron la campaña en contra de la extracción minera en Puerto Rico. Fueron muchos años de trabajo intenso, de sacrificios, fracasos y aprendizajes. Pero ese dúo conformado por “Tinti y Alexis” ya era un nervio de la naturaleza. Nunca se dieron por vencidos. Por el contrario, se propusieron llegar al corazón de la gente que más se afectaría con la extracción minera y lo hicieron a través de la cultura. Más de una década después, la victoria fue abrumadora: salvaron gran parte de la Cordillera Central de un ejercicio minero que explotaría nuestros más valiosos recursos naturales y nos legaría una isla sin aguas, sin bosques ni diversidad biológica: una isla sin posibilidad.

Con su ejemplo diario, Tinti demostró lo que es la asistencia perfecta a un proyecto de vida y en absoluto desprendimiento. Vivió para su familia, para Puerto Rico y para Casa Pueblo.

Su presencia y trabajo diario fue fundamental para que Casa Pueblo se convirtiera en ese lugar abierto a todas las personas que defienden la patria geográfica puertorriqueña.