El cantautor puertorriqueño Hermes Croatto lanzó su primer disco de música folclórica, producido por el reconocido productor Eduardo Cabra y en colaboración con el compositor Sie7e.

El EP, que lleva su nombre, cuenta con dos preludios y cinco números musicales con diversos temas. Para el disco, Croatto utilizó una combinación de ritmos musicales folclóricos como el: seis orocoveño, la plena, el mapeyé y el seis con décima, entre otros.

Con este disco, Croatto, busca ofrecer una propuesta musical y cultural combinando los ritmos e instrumentos del folclor puertorriqueño con elementos electrónicos y multiculturales. Este presenta una propuesta muy diversa, con temas de amor, desamor e identidad. Según Croatto, cada tema es una historia o vivencia real de su vida, pues procura que su trabajo sea uno honesto.

A tono con el lanzamiento de su producción discográfica el padre de dos hijos, Mauro y Vida, se presentará mañana, sábado 4 de junio a las 12: 00 p.m. en Plaza las Américas, en el antiguo local de Gap. Como parte de la presentación habrá artesanos, participaciones artísticas de músicos y grupos de baile folclóricos.

“Quería compartir el disco con nuestra gente y a su vez que esto fuera una celebración folclórica de nuestra cultura, por eso el lanzamiento no seré solo yo, sino que otros músicos puertorriqueños, que están haciendo cosas increíbles por nuestro folclor, también tendrán su espacio, así como nuestros artesanos”, mencionó Croatto en declaraciones escritas.

El hijo del fenecido cantautor Tonny Croatto explicó que “quería que el disco fuera variado musicalmente hablando. Presentar diferentes ritmos nuestros, que por lo regular escuchamos en la época navideña, y me gustaría devolverle su lugar en nuestro diario vivir. Cada una de las canciones tiene una busqueda particular en la evolución de los múltiples elementos y estilos que componen la complejidad de la música típica puertorriqueña. Cada canción utiliza estos estilos como base principal, pero integrando sonidos contemporáneos”.

En cuanto a la colaboración con el músico y productor Cabra mencionó “quién mejor para trabajar mi nueva propuesta musical que Eduardo, quien es un gran conocedor de la música, la cultura y los ritmos folclóricos de Latinoaméricana y el Caribe”.

“Para mí, siempre fue un sueño trabajar con él y por suerte en este proyecto ambos coincidimos en el mismo interés de hacer algo por nuestra música. Fue un proceso bien profundo e inspirador. Nos tomamos el tiempo para estudiar nuestra música y la música de papi, y aquí el resultado”, añadió.

El cantante y compositor Sie7e también fue crucial para el desarrolló de las composiciones, explicó el cantauator.

“Sie7e fue, definitivamente, una figura crucial para el desarrollo de la composición de este proyecto. Me ayudó mucho en la parte de la composición. Yo siempre he escrito mis canciones, pero la realidad es que yo no tengo formación en la música. Lo que hago lo hago por instinto y pasión, David me ayudó a ser más estructurado y crear mayor conciencia en la manera en que escribo”, afirmó.

Su enfoque, seg;un reza el parte de prensa es continuar haciendo música que aporte a la evolución de la cultura puertorriqueña tal como hizo su padre.

Graba video con su hermana

Una de las canciones del disco titulada “La voz del monte”, trata sobre la nostalgia por los recuerdos del pasado en las montañas de Puerto Rico. Según Croatto el tema es uno con el que la diáspora puertorriqueña se puede identificar fácilmente, pero también quienes viven en la Isla y recuerdan con añoranza su niñez con la familia y los abuelos. Para el video del tema musical el artista invitó a su hermana, Mara Croatto, quien representa a ese puertorriqueño de la diáspora que recuerda con cariño su vida en isla.

“Fue lindo porque Mara esta retirada de los medios, pero para este video la llamé y le dije ‘tienes que ser tú’ y ella rápido me dijo que sí. Tuvimos la oportunidad de recorrer lugares que visitabamos con el viejo, y reconectar. Además de que siempre que estamos juntos la pasamos bien, pudimos disfrutar de ese tiempo juntos en familia.”

El disco está disponible en todas las plataformas digitales de música.