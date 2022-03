El cantautor puertorriqueño Hermes Croatto y la relacionista profesional Viviana Santana compartieron esta mañana la noticia del nacimiento de su segundo retoño, Vida.

“Y llena de luz llegó la Vida”, escribió el intérprete junto a una fotografía de su bebé mientras la madre orgullosa le daba un beso en la frente. Croatto, de igual manera, agradeció al doctor Alexander Segal y al personal del hospital Ashford por el trato durante el proceso de parto.

El cantante y la comunicadora también son padres de un niño de 9 años, Mauro.

El pasado 8 de marzo, en entrevista con este medio, el artista sostuvo que la llegada de Vida representaba “amor multiplicado” en el hogar Croatto-Santana y estaban listos para recibirla.

“Ya tenemos todo set, aunque ha sido un poco difícil porque obviamente hemos estado en la producción del disco; estamos pariendo dos bebés. Ella está pariendo a Vida y yo pariendo el otro muchacho, con Eduardo y Sie7e, pero súper contento. Ahora mi vida también ha cambiado, lo veo por las canciones que me va a traer ella. Incluso, hay una melodía que me está dando vueltas en la cabeza, pero todavía no tiene letra porque no la he visto. Cuando la conozca, posiblemente ya va a tener letra, tengo par de ideas. Va a venir con muchas cosas esa pioja, no solamente para nosotros, sino también para su hermano”, expuso.

PUBLICIDAD

“Respiro Perdón”, su nueva propuesta musical, según narró, lo devolvió a su infancia, para ir en busca de ese niño que fue y que necesitaba sanar ciertos traumas que lo marcaron.

“Aunque desde niño siempre estuve ligado a la música de alguna manera, sí tuve muchas situaciones, muchos traumas de mi niñez que no me permitieron evolucionar en esto de la música. Me di cuenta de que a pesar de que uno va sanando y perdonando, que habían cosas que todavía las tenía ahí. Yo necesitaba hacer una canción para literalmente ya limpiarme de eso. Decidí que, si de verdad voy a abrir mi corazón y voy a hacer un disco, voy a empezar a cantar mi vida y que esto sea parte crucial de ella, creo que el público también se merece ver este lado vulnerable mío”, compartió a la vez que recalcó la importancia de respirar el perdón del pasado.