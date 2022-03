En esta etapa de su carrera, el cantautor Hermes Croatto decidió despojarse de una carga pesada y continuar su rumbo con un equipaje liviano, que marca otra fase en la que se siente cómodo de estar en sus propios zapatos.

Ha sido mucho el aprendizaje, de abrir su corazón, desnudar el alma y no tener miedo a cantar, algo que en un momento le llegó a paralizar. Su más reciente tema musical “Respiro Perdón”, según narra, lo devolvió a su infancia, para ir en busca de ese niño que fue y que necesitaba sanar ciertos traumas que lo marcaron.

Esa honestidad la dejó plasmada en el nuevo sencillo para de una vez y por todas, dejarlas de cargar y evolucionar en lo que tanto le apasiona.

“Aunque desde niño siempre estuve ligado a la música de alguna manera, sí tuve muchas situaciones, muchos traumas de mi niñez que no me permitieron evolucionar en esto de la música. Me di cuenta de que a pesar de que uno va sanando y perdonando, que habían cosas que todavía las tenía ahí. Yo necesitaba hacer una canción para literalmente ya limpiarme de eso. Decidí que, si de verdad voy a abrir mi corazón y voy a hacer un disco, voy a empezar a cantar mi vida y que esto sea parte crucial de ella, creo que el público también se merece ver este lado vulnerable mío”, compartió a la vez que recalcó la importancia de respirar el perdón del pasado.

Siendo hijo de dos padres que se dedicaron al mundo del espectáculo, resaltó que “el artistaje” es muy hermoso, pero de igual modo reconoció que hay muchas cosas que son falacia, que son el cuento, “la película”.

“Como en casa de todos los artistas, en mi casa también pasaba y me tocaron bien de cerca. Tener que agarrar una revista de momento y ver a mis padres. Mi mamá estaba ahí dándole palos a mi viejo en la revista, esto y lo otro. Entonces, tú sabes, todo dicho de una manera, un poco como una novela. De momento era ‘wao, ¿esto es la realidad? ¿Esto es lo que en realidad yo quiero para mi vida?”, se sinceró el artista, hijo del fallecido cantautor Tony Croatto y la actriz y cantante Glorivee Viera.

Mientras se apoyaba en su guitarra, ese instrumento que lo hace sentir seguro y cómodo, como si fuera parte de sí mismo, también contó otra experiencia vivida a la edad de 9 años, que lo marcó e hizo que no creyera en su talento para cantar.

“Fui con pa’ para algo de unas trovas, y yo no soy trovador, pero hice el intento, y un borracho me dijo yo no sabía cantar, que era un desastre cantando, que cómo me atrevía. Ese tipo me quebrantó. Me dijo que era una porquería y eso me dio bien duro. Yo estuve años años de años que yo no cantaba”, agregó.

No obstante, señala que el nuevo tema, de la mano del productor Eduardo Cabra y en colaboración con el cantautor Sie7e, fue perfecto para hacer una sanación completa –así como lo resalta la propia canción- y ahora fijar su mirada a la evolución de la música folclórica en colaboración de estos.

“En la canción, si te fijas, y te quitas mi voz de la mente y escuchas lo que está pasando en ese coro, lo que escuchas ahí en realidad son los instrumentos típicos de montaña, como el güiro, bongó, guitarra y cuatro. Lo otro que trae Eduardo es complementar ese folclor y fue bien chulo”, dijo acerca de “Respiro Perdón”, que trae sonidos del folclor puertorriqueño y en la que utiliza palabras taínas.

El video musical de la canción lo remontó a la su niñez, al trasladarlo a un lugar sumamente idéntico a su casa donde se crió en Caimito. Grabado en las montañas de Cayey y dirigido por el cineasta David Norris, el cantautor crea una fogata donde quema, simbólicamente, parte de ese pasado que tuvo que soltar para poder evolucionar. Su hijo, Mauro Croatto, también forma parte de este, personificando a su padre en la etapa de su niñez.

Un junte honesto y colaborativo con Cabra y Sie7e

Es mucha la admiración que Hermes le guarda a Eduardo Cabra, por eso grabar junto a él era una de esos anhelos que tenía guardado en su lista de deseos, sin negar que lo veía como algo lejano. Sin embargo, un encuentro entre ambos, que luego sumó a Sie7e en la ecuación como pieza fundamental, tuvo como resultado “la belleza de la colaboración”.

“Respiro Perdón” es el primero de cinco canciones que lanzará próximamente en un EPK, que combinará los ritmos e instrumentos del folclor puertorriqueño, pero con elementos electrónicos y multiculturales, con temáticas diferentes, incluyendo el desamor.

“El que las canciones sean bien diferentes una de la otra también es importante. Muchas veces cuando hablamos de folclor boricua nos quedamos en los temas patrióticos o en los navideños. Mi interés es buscar una evolución de ese folclor, sacarlo de lo que estamos acostumbrados a escuchar, no solamente para celebrar una Navidad, y llevarlo a que lo puedas escuchar en tu carro, en tu día a día. Sigue siendo guitarra, güiro, bongó y cuatro, pero con otro ‘frosting’ y otras cositas, que ahí es donde entra Eduardo con otros sonidos, con esa magia que solamente la tiene él”, agregó el cantante, quien describe dicho junte como “un regalo de la vida”.

Un eco de su padre

Hermes dejó claro que cuando dejó el miedo a cantar fue precisamente para acercarse a su padre. Interpretar sus canciones a lo largo de varios años ha sido un modo de tenerlo cerca. Sin embargo, asegura que llegó el momento de que sean sus propias canciones las que ahora tomen vuelo.

“Cuando yo comienzo en la música en realidad fue para reencontrarme con el espíritu de mi papá, yo lo extrañaba mucho y de momento fue como agarrar la guitarra y sentirlo, cantar sus canciones, para buscarlo. De momento eso poco a poco fue cogiendo un pulso más propio y ya me siento que soy completamente yo. Papi siempre me sale en todas mis canciones de alguna forma u otra, y eso es algo con lo que también he luchado, pero es que sencillamente es una figura muy importante en mi vida”, dijo acerca de la voz de “Cucubano”.

La fuerza y comodidad que le da el ocupar sus propios zapatos es evidente en la interpretación musical del nuevo tema, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“De momento sí hicimos muchos homenajes a mi papá y nunca me quiero separar de él. Todo lo que yo haga, es un eco de mi papá. Pero ya esta es mi historia, es mi proceso. Sentir esa seguridad de que estoy en mis zapatos, de que estoy diciendo algo bien mío, ya eso me da una seguridad increíble en lo que estoy diciendo”, señaló.

La pronta llegada de Vida Luz

Pronto nacerá otra de sus más grandes inspiraciones, a quien llamarán Vida Luz. En cualquier momento, su esposa Viviana traerá al mundo a su segundo retoño, que se une para multiplicar el amor en el hogar de los Croatto-Santana, junto a su primogénito Mauro, de 9 años.

“Ya tenemos todo set, aunque ha sido un poco difícil porque obviamente hemos estado en la producción del disco; estamos pariendo dos bebés. Ella está pariendo a Vida y yo pariendo el otro muchacho, con Eduardo y Sie7e, pero súper contento. Ahora mi vida también ha cambiado, lo veo por las canciones que me va a traer ella. Incluso, hay una melodía que me está dando vueltas en la cabeza, pero todavía no tiene letra porque no la he visto. Cuando la conozca, posiblemente ya va a tener letra, tengo par de ideas. Va a venir con muchas cosas esa pioja, no solamente para nosotros, sino también para su hermano”, concluyó.