Humacao tendrá una noche de ópera y música popular

Los residentes de Humacao y de sus pueblos limítrofes que le guste la buena música, deben saber que el próximo 19 de octubre de 2024, en el Centro de Bellas Artes de Humacao, se llevará a cabo el espectáculo “From Pop to Opera”, que promete mover el corazón y el alma de sus asistentes. Encabezado por los puertorriqueños Doris Muñoz Aponte y el reconocido tenor Rafael Dávila , los presentes darán un viaje por varias de las piezas más populares de la ópera, así como por otros géneros como la zarzuela y el bolero, hasta llegar temas más conocidos por el público.

“En mi caso, canto de todo tipo de género. En una ocasión un amigo me dijo ‘tú eres from pop to ópera’. De ahí es que surge el nombre del espectáculo, que este año celebramos por segunda ocasión”, explicó Muñoz Dávila, quien dejó claro que con el concierto buscan acercar la música clásica a nuevas audiencias.