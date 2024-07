Ivy Queen lucha por cambio importante en el reguetón: “Las letras están muy vagas y perdidas”

Para Ivy Queen, la indiscutible “Reina del reguetón”, su bagaje en la música le da licencia para emitir su opinión sobre las letras y el contenido de las canciones dentro del género urbano, un poco preocupada por el mensaje que se busca llevar.

”Yo desde mis comienzos he imperado al respeto hacia la mujer y siento que muchas de las letras están muy vagas y perdidas”, expresó la artista en entrevista con El Nuevo Día. Desde sus comienzos en la industria, la denominada “Diva”, la “Potra” y la “Caballota” se ha caracterizado siempre por representar sólidamente el poder femenino y empoderar a la mujer en cada una de sus canciones, como “Quiero bailar” y “Que lloren”.

”Siento que hay presencia femenina, pero necesitamos un poquito más de astucia femenina para poder cargar esa clase y elegancia que a los hombres tanto les causa curiosidad”, sostuvo Martha Ivelisse Pesante Rodríguez, nombre de pila de la puertorriqueña.

En momentos en los que cada vez hay más representación femenina dentro del reguetón, Ivy Queen entiende la importancia de que, ahora más que nunca, se analice un poco más el mensaje que se busca transmitir. “Siento que debemos dejar algo a la imaginación del hombre para que él quiera y necesite saber de ti, causes curiosidad. Si pones todas tus cartas, no estás dejando nada a la imaginación”.

La reguetonera Ivy Queen.

Lanza “De luto” para decirle adiós a una relación tóxica

Reafirmando una vez más que, por más cambios que sufra el género urbano siempre se mantiene fiel a su esencia, lanzó recientemente su nuevo tema “De luto”, una canción que canta a la fuerza y la determinación de una mujer que decide poner fin a una relación tóxica.

”Siempre me he inspirado en el sentimiento femenino, mis canciones siempre han sido guiadas a ese aspecto. En este caso es como decir, la relación termina, pero la vida no, la vida continúa... ahí nace ‘De luto’”, explicó la artista de 52 años quien se encuentra soltera, tras culminar la relación con el padre de su hija de 10 años, el coreógrafo Xavier Sánchez, proceso que formó parte de su inspiración para su nuevo tema.

”Mi hija no era la excusa para quedarme en algo donde ya no sentía que había compatibilidad. Los hijos no son nudos, deben ser lazos y debemos trabajar en equipo por la niña, pero tenía que ponerme yo en prioridad. Si ya no hay compatibilidad, no había cómo quedarse a enmendar algo que ya no está bien”.

En cuanto a “De luto”, la describió como una absoluta “declaración de independencia”, pues trata de la “realidad de cuando una mujer despierta y ya no da para más y quiere dedicarse solo a ella”.

Como era de esperar, la canción invita a bailar de principio a fin, además de corear su pegajosa letra. “Me encargué que la batería, la música y todo lo instrumental fuese puro sonido del reguetón clásico de nosotros. Con su estribillo que las mujeres puedan cantar”.

¿Qué es lo que te mantiene fiel a tu esencia?

“Tengo una hija que tiene 10 años y quiero que el día de mañana no sea yo la que la llene de palabras, sino la gente, los hechos y toda la documentación haya mía afuera. Quiero que sea una niña que tenga todas las herramientas para ella misma defenderse. Literal, no quiero una réplica. Quiero que del amor con la que la procreamos, crezca una niña que sea libre. Ese es el motivo más grande para no perder esa esencia mía y seguir defendiendo a las mujeres y mantener esa elegancia que nos debe caracterizar como mujer”.

Homenaje a la “Fania All Stars”

Por último, la boricua se encuentra sumamente honrada de formar parte del homenaje a la trayectoria de la “Fania All Stars” mañana en Premios Juventud, que se celebrarán desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.