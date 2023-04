La diva, la caballota, la potra del reguetón, Ivy Queen se encuentra sumamente agradecida con su patria: Puerto Rico, tras conocer que su espectáculo en la isla está vendido en su totalidad.

La reguetonera se presentará el sábado, 9 de septiembre de 2023 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, con su espectáculo “Killa Queen” en casa llena. Anoche, la artista urbana recibió la grata noticia y compartio el mensaje a través de un video en sus redes sociales.

“Quiero agradecer a todo el que salió a mi llamado a comprar esas taquillas. Mi país y mi patria salió a mi llamado y eso es grande... no me defraudo. Tengo un ‘sold out’ en mi casa, Puerto Rico. Lo van a poder presenciar mi hija, mi familia, mis amigos y los que me quieren. Gracias. Vamos para el Choli y para mí eso es gigante. Va a quedar documentado en mi disco duro, en mi alma y en mi corazón. Mi patria me dio los honores en vida”, indicó la artista con evidente emoción.

PUBLICIDAD

El pasado 12 de abril la cantante anunció el concierto a través de las redes sociales.

“Hace como cinco años que no vengo a mi casa Puerto Rico y es una noticia brutal para mí, nos vemos en el Choli, PR, vamos pal Choli, pal perreo”, exclamó Ivy Queen desde un establecimiento de La Placita de Santurce, en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

La reguetonera estuvo acompañada de fanáticos y del gerente regional del Coliseo de Puerto Rico, Jorge Pérez.

La venta de los boletos comenzó el pasado, jueves, 13 de abril.