El más reciente ganador de “Objetivo remix” de Wapa Televisión, Jay Seratti, lanzará mañana jueves, 5 de mayo, la canción “Solo llama”. Un tema, según sostuvo a través de un comunicado, muy especial para el artista porque es dedicado a su madre Ernestina Gely Maurás, quien falleció el pasado 4 de febrero.

“Tú sabes que mi madre era un todo: madre, amiga, confidente… Ella siempre me motivaba a todas mis loqueras, mis sueños y buscaba la manera de que hiciera lo correcto por tratar de alcanzarlos. Siempre me enseñó a ser una persona perseverante y gracias a Dios pudo ver como gané el concurso de actuación (’Objetivo remix’) y cómo he podido -poco a poco- hacer una carrera como cantante”, comenzó el artista.

En el escrito, el intérprete añadió que a su progenitora le gustaba escucharlo cantar, pero nunca le había escrito algo. El motivo, reveló Seratti, era porque se le hacía difícil porque las emociones se apoderaban de él y se convertía en un “mar de lágrimas”.

“Tras su partida, un día me levanté con la letra en la mente y solo lo que tuve que hacer fue ponerla en papel. Sé que este tema emocionará a todos esos hijos que han perdido a sus madres y darían lo que fuera por una simple llamada y tener una conversación con ella”, agregó.

“Solo llama” lanzará bajo el sello Gorila Muzik, producido por Noamuzik, quien ha trabajado con exponentes como Tito “El Bambino” y Tony Dize.

El video se produjo bajo la dirección de Javier Castro para Arya FIlms en conjunto con Dream Studio. Ambas propuestas estarán disponibles en todas las plataformas digitales desde mañana a las 9:00 p.m.

Sobre el artista

Nacido en Santurce, Puerto Rico, el cantante y actor puertorriqueño se introdujo en el mundo de la música en el coro de la escuela, a la edad de los 10 años, donde fue escogido por “Chela”' la madre de la famosa cantante Kany García. Perteneció a agrupaciones como Kaos y Karis, con quienes desarrolló su lado tropical. En su gusto por el arte participó en la novela puertorriqueña “Dueña y señora”, transmitida por Telemundo Puerto Rico y luego se le dio la oportunidad en la serie “Decisiones Puerto Rico”.

Tras aparecer en algunas telenovelas y series de la televisión puertorriqueñas, decidió en el 2012 iniciar su carrera musical como solista con el disco “Soy”, en el cual dio muestras de su versatilidad para poder cantar cualquier género. En el 2013 fue escogido por la Sociedad Americana Contra el Cáncer división Puerto Rico como Embajador Musical para sus actividades y participó como jurado para la competencia de canto “Voice of Mcdonalds”. En 2021 comenzó en la television en el programa “Ahora es que es” de TeleOnce y luego ganó el concurso “Objetivo remix”.