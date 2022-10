El exponente urbano Jay Wheeler admite que no sabe si podrá contener las lágrimas mañana, jueves, cuando haga su debut en su primer concierto masivo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El artista urbano no suprime sus emociones a la hora de contar cuán entusiasmado y nervioso se siente de cumplir la “meta de todos los artistas” de presentarse en el recinto más importante del país. El concierto “Emociones”, nombre igual que el de su álbum discográfico, se extenderá los días 7, 13 y 14 de octubre, bajo la producción de José Dueño.

“Estoy súper nervioso y (tengo) muchas ganas de llorar, y las voy a aguantar para cuando llegue el día. A lo mejor llore allí. Estoy súper contento y agradecido con Puerto Rico por la oportunidad que me están dando. Estar aquí todavía no lo creo. Esta es la meta de todos los artistas. Este es como el Grammy de nosotros, poder hacer un ‘Choliseo’ y saber que tengo cuatro es una locura”, reveló el artista desde uno de los salones del recinto en Hato Rey, mientras observaba con incredulidad el montaje del espectáculo.

Jay Wheeler adelantó que el “show” será muy especial al poder repasar sus ocho años de carrera y consolidarlos con el apoyo y la conexión del público desde la esquina “romántica” del género urbano.

“Ha sido una carrera larga, pero me gusta que haya sido así, la he disfrutado y he valorado lo aprendido. Mi esquina es la romántica. Tener esa esquina y ser de los pocos que la tienen hace que tenga una base de fanáticos distinta y por eso es que la gente dice ‘a mí me gusta Jay porque cuando se trata de sentimientos Jay está ahí'”, indicó la voz de “Por tu culpa”.

“Lo que quiero es conectar con mi público, que cuando esté cantando se la vivan conmigo. Lo que quiero es cantar con ellos. Escuchar sus gritos y que no me dejen cantar. Quiero disfrutarlo porque a la hora de la verdad eso es lo único que uno se lleva, los buenos recuerdos”, añadió el reguetonero que estará acompañado por colegas urbanos.

Cantarle al amor se le da natural ya que su actual relación de pareja le permite expresar libremente sus sentimientos ya sea en composiciones o en una conversación. El exponente vive una bonita relación de 11 meses con su novia Zhamira Zambrano.

“Estoy súper enamorado. En esta relación puedo ser yo. No me ha pedido que cambie nada. Me ha ayudado a ser un mejor hombre. No soy un tipo como era antes que tenía muchas actitudes. Ahora tengo que valorar y saber, y cuidar mis palabras. Ella me ayuda mucho en mi carrera. Me suma mucho. Me cuida, me protege y está pendiente de mí. Sobre todas las cosas me ama con su vida. Lo noto y lo siento todos los días”, sostuvo el artista que al hablar de su pareja una sonrisa ilumina inmediato su rostro.

Con su gente del sur

El intérprete urbano, natural de Guayama y criado en Salinas, recorrió con premura la zona afectada del sur tras el paso del huracán Fiona para ayudar a las comunidades damnificadas. Además de llevar suministros y artículos de primera necesidad a las comunidades de Paseo, Coquí, San Felipe y Mosquitos explicó que “hay mucha gente necesitada que aunque se alegraron de verme fue doloroso”.

“Cuando uno llega a esas zonas se ponen contentos porque uno lleva un poco de alegría y ellos agradecen que nos estamos acordando de ellos y que estamos allí para ayudarlos. No podemos olvidarnos de ellos”, puntualizó.