Jeda The DJ llevará el sonido urbano de Puerto Rico a Amsterdam

El poder del género urbano puertorriqueño mantiene su patrón de romper barreras. Esta vez será de la mano de Jeda The DJ, quien se prepara para presentarse por primera vez en Amsterdam.

Para el también creador de contenido, es un orgullo representar a la isla a través de su talento.

Con una propuesta que fusiona el perreo, el reguetón clásico y el dembows, Jeda The DJ se ha convertido en una figura clave de la nueva ola de DJs urbanos. Su estilo fresco, creativo y explosivo, asimismo, lo ha llevado a conquistar tarimas locales e internacionales, presentándose en países como Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana y Colombia. Ahora irá rumbo a una de las capitales musicales del mundo para seguir expandiéndose luego de una exitosa gira este último.

“De Puerto Rico a Medellín, rePResentando a mi gente boricua y a todos los latinos que aportamos al género urbano, llevando una noche épica y diferente. Gracias Colombia, gracias Medellín por tanta buena vibra y tanto cariño", expresó el artista esta tarde en sus redes sociales.

“Mi misión es clara: que donde yo ponga un set, se sienta mi país, Puerto Rico. Que el mundo sepa que la música urbana nació en la isla y sigue creciendo gracias a nuestra energía, nuestra cultura y nuestra gente”, comentó antes de partir hacia Europa.