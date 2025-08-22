Opinión
22 de agosto de 2025
84°bruma
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Jeda The DJ llevará el sonido urbano de Puerto Rico a Amsterdam

Recientemente, el artista culminó una exitosa gira en Colombia

22 de agosto de 2025 - 5:54 PM

Jeda representa a una generación de artistas que desea llevar la música a otro nivel. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El poder del género urbano puertorriqueño mantiene su patrón de romper barreras. Esta vez será de la mano de Jeda The DJ, quien se prepara para presentarse por primera vez en Amsterdam.

Para el también creador de contenido, es un orgullo representar a la isla a través de su talento.

Con una propuesta que fusiona el perreo, el reguetón clásico y el dembows, Jeda The DJ se ha convertido en una figura clave de la nueva ola de DJs urbanos. Su estilo fresco, creativo y explosivo, asimismo, lo ha llevado a conquistar tarimas locales e internacionales, presentándose en países como Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana y Colombia. Ahora irá rumbo a una de las capitales musicales del mundo para seguir expandiéndose luego de una exitosa gira este último.

“De Puerto Rico a Medellín, rePResentando a mi gente boricua y a todos los latinos que aportamos al género urbano, llevando una noche épica y diferente. Gracias Colombia, gracias Medellín por tanta buena vibra y tanto cariño", expresó el artista esta tarde en sus redes sociales.

“Mi misión es clara: que donde yo ponga un set, se sienta mi país, Puerto Rico. Que el mundo sepa que la música urbana nació en la isla y sigue creciendo gracias a nuestra energía, nuestra cultura y nuestra gente”, comentó antes de partir hacia Europa.

Esta presentación marcará un momento histórico en su carrera y refleja el alcance global que ha logrado el género urbano. Jeda The DJ no solo representa a la escena musical, sino también a toda una generación de artistas que lleva la identidad puertorriqueña a nuevas alturas.

