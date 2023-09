Luego de una pausa extensa sin lanzar un nuevo disco, Jennifer López compartirá con el mundo quién es ahora, con 13 canciones inéditas que sus fans podrán escuchar a partir del próximo 25 de noviembre.

“This Is Me…Now”, precede su última producción “A.K.A”, de 2014, y ocurre a 20 años de “This is Me…Then”.

“Estamos entusiasmados y orgullosos de asociarnos con Jennifer López en esta tan esperada secuela. Claramente escrita con amor y a través de la experiencia, ‘This Is Me…Now’ es edificante e inspiradora. ‘Jenny From The Block’ está de regreso en un punto de su carrera en el que su mensaje es más grande que nunca”, expresó Thomas Scherer, presidente de repertorio y marketing de BMG en Los Ángeles y Nueva York, al reiterar que López es una estrella de talla mundial y un fenómeno musical.

“Estamos encantados de tener la oportunidad de trabajar con ella y su equipo para lanzar su primer álbum en casi una década”, dijo, por su parte, Thomas Coesfeld, director ejecutivo de BMG. Ambas declaraciones fueron emitidas mediante un comunicado de prensa enviado en exclusiva a Billboard.

“This Is Me… Now” fue creado durante el 2022 y el 2023 en el estudio de la casa de López en Los Ángeles.

La nueva propuesta musical de la “Diva del Bronx” fue producida por J.Lo, Rogét Chahayed, Ángel López y Jeff “Gitty” Gitelman. Otros compositores y productores que trabajaron en el álbum incluyen a Hitboy, Ink, Tay Keith, Yeti Beats, Carter Lang, Kim “Kaydence” Krysiuk, mientras que Brandon Riester de BMG fungió como A&R del álbum.

“Hace 20 años, me enamoré del amor de mi vida (Ben Affleck). Estaba trabajando en un álbum que se llamaba ‘This Is Me... Then’ que trataba de capturar ese momento en el tiempo. Ahora, lo más asombroso, lo más increíble ha sucedido”, explicó la intérprete de “On the Floor” durante una entrevista con la revista Vogue en noviembre de 2022.

“Igual que ‘This is Me... Then’ quería capturar un momento en el tiempo muy especial para mí; ‘This is Me... Now’ también quiere capturar un momento muy especial para mí. Así que esta soy yo ahora. La gente piensa que sabe cosas sobre lo que me pasó en el camino, los hombres con los que estuve, pero en realidad no tienen idea, y muchas veces se equivocan. Hay una parte de mí que estaba escondiendo un lado de mí de todos. Y siento que estoy en un lugar de mi vida, finalmente, donde tengo algo que decir al respecto”, explicó la cantante en el artículo de portada.

Lista de canciones de ‘This Is Me… Now’