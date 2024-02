Jennifer López se inspiró en su segunda oportunidad con Ben Affleck para su disco “This is Me... Now”

París - Tras una década sin publicar álbumes, Jennifer López regresa con “This is Me... Now”, una secuela del disco casi homónimo que compuso hace 20 años, cuando se enamoró del que en ese momento era el amor de su vida, el actor Ben Affleck.

“Escribí el álbum ‘This Is Me... Then’ en un tiempo, hace 20 años, cuando me enamoré del amor de mi vida en ese momento y terminamos rompiendo”, explica la superestrella procedente de El Bronx (Nueva York) de ascendencia puertorriqueña.