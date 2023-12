La actriz, cantante y empresaria Jennifer López fue una de las estrellas reconocidas en la 30ª edición de “Elle Women in Hollywood”, celebrada en días pasados en Nya Studios en la ciudad de Los Ángeles con el fin de celebrar por la evolución del cine y la televisión como un campo donde las mujeres pueden prosperar con sus proyectos y sus trayectorias profesionales.

Allí, la popular estrella de raíces latinas estuvo junto a sus compañeras América Ferrera, Jodie Foster, Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Greta Lee, Fantasia Barrino Taylor, Lily Gladstone y Eva Longoria, con quienes no faltaron los mensajes inspiradores y de reconocimiento.

Estas nueve homenajeadas, que adornan la edición de diciembre/enero de Women in Hollywood 2023 de Elle, reflexionaron sobre sus carreras, junto con Oprah Winfrey, Natasha Lyonne, Stephanie Hsu y demás invitados.

Luego de López posar en la alfombra negra junto a su esposo, el actor Ben Affleck, la intérprete de “Let’s Get Loud” subió al escenario para aceptar el Premio Ícono, momento que sirvió para llevar un mensaje lleno de inspiración y que, a la vez, sirvió para denunciar las diversas oposiciones que ha tenido en su trayectoria, que ha tenido que rebasar.

A continuación, el mensaje completo que ofreció López:

“Ay, Dios mío, ¡qué noche! Me saldré del guion, pero volveré. Me siento muy honrada de estar aquí. Es como un sueño. Me hago eco de cada sentimiento que dijo cada mujer que está en el escenario. Es muy conmovedor estar en una sala llena de mujeres poderosas que se defienden unas a otras, se preocupan unas por otras y se alientan unas a otras. Es simplemente muy, muy conmovedor. Así que quiero agradecer a Nina por organizar esta noche, por hacer esto durante tantos años, y a la revista ELLE.

Nina García. Sabes, te conozco desde hace muchos años. Trabajamos juntos durante muchos años y fuiste tú, ya sabes, quien me puso en las portadas al comienzo de mi carrera y se arriesgó conmigo y te aprecio y veo lo que has hecho y pienso que eres increíble. Gracias. Cuando comencé, de nuevo, tenía muchas ganas de interpretar a la criada o a la latina indiscreta. Pero sabía que quería ser la protagonista. Yo estaba como, “¡Soy esa chica! ¡Soy esa chica! Me siento como esas mujeres de las que vi la película. ¡Puedo hacer esto!.

Entonces, voy a volver a mi discurso. Así que esto es un poco gracioso... porque estaba pensando en esto de camino hacia acá. Así que acompáñame en esto por un segundo: no tengo un Oscar, no tengo un Globo de Oro, no tengo un Grammy, ni un premio SAG, ni un BAFTA, ni un Critics Choice, ni un Premio de Cine de Hollywood. Tengo un premio Spotlight del Festival Internacional de Cine de Palm Springs. Pero este es mi quinto premio Icon.

De todas las cosas que pensé cuando era niña sobre lo que sería, lo último que estaba en mi lista era ICON. Siempre busco la palabra “ícono” cada vez que esto sucede. El diccionario dice “es un símbolo representativo, o de alguien, o algo que es digno de veneración. Entonces se trata de ser venerado por las cosas que has logrado”, lo cual obviamente me siento muy honrada, halagada y honrada por esta empresa. Este premio también se trata de ser un símbolo representativo, en este caso de lo que es ser mujer en Hollywood. Pero cuando pienso en eso y en las cosas en las que pasé mi vida haciendo y trabajando, han sido muchas cosas diferentes.

Comencé como bailarina y luego comencé a hacer películas, luego discos y luego a crear mi propia marca de alguna manera, y compañías, y en cada paso del camino y en cada transición, parecía haber una oposición tremenda, ambas de manera literal: físico y emocional, a la idea de que puedes hacer muchas cosas diferentes y que te tomen en serio. La idea era que no eras un músico tan real si también eras actriz, o no eras un actor serio si eras bailarín, o un empresario o empresario legítimo si eras artista, pero fue más allá. No podrías ser buena o creíble en nada si eres sexy, y no podrías ser sexy si eres madre, y no podrías ser inteligente si eres hermosa, y así sucesivamente. Y, ciertamente, no podrías ser ninguna de esas cosas si fueras una pequeña niña puertorriqueña del Bronx.

Así que tiene sentido que esté aquí siendo honrada por la revista ELLE y otras mujeres de Hollywood, ¡porque ustedes entienden esta lucha! Entiendes que la verdadera magia de ser mujer es poder hacer muchas cosas diferentes, y hacerlo de manera espectacular y silenciosa, con la cabeza gacha, día a día, sin quejarnos y la mayoría de las veces con poco aprecio y reconocimiento. Que las cosas por las que las mujeres generalmente son criticadas y mantenidas fuera de las salas debido a su poder, cosas como cambiar de opinión, ser emocionales, ser volubles y tener nuestra atención en varios lugares diferentes a la vez, es en realidad nuestro superpoder y la esencia de quiénes somos. Eso es lo que realmente significa ser mujer.

Así que estoy aquí aceptando este premio con el asombro de que esta es mi vida. Me hago eco de las palabras de ese hermoso video que acabamos de ver: “¿Por qué no podemos hacer todas las cosas?” Siempre voy a creer que podemos, que todos ustedes pueden, que yo puedo. Gracias por este honor, gracias por verme, gracias por reconocerme como una de los suyos. Los amo y también veo y aprecio cada una de sus contribuciones no solo a esta industria, sino al mundo entero”.