Guardarse el talento para sí mismo y no usarlo para el beneficio de los demás sería encarecerse o empobrecerse como ser humano. Es por ello que cuándo el reconocido músico Jorge Laboy descubrió siendo un niño que su instrumento era la guitarra, decidió mostrar su talento al mundo para acompañar a decenas de artistas en el escenario.

El talento con su inseparable guitarra es suyo, pero lo que ha logrado con el instrumento en más de 50 años de carrera musical es de todos. Para celebrar esa extensión de talento con los demás, Laboy se propone conglomerar a grandes amigos de la música en el espectáculo “Jorge Laboy & Friends, la trayectoria de un ícono de la guitarra”. La cita de amigos será el domingo, 1 de junio del 2025, a las 5:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré, en Santurce.

El instrumentalista ponceño estará acompañado de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico y de varios de sus grandes amigos, entre ellos: Danny Rivera, Glenn Monroig, Nydia Caro y Alberto Carrión. Hay más amigos en el trayecto musical, por lo que se sumarán otros al espectáculo para sorprender a la audiencia, mencionó el músico en un encuentro que tuvo, este miércoles con El Nuevo Día desde el vestíbulo del CBA.

La idea de estar junto a sus amigos en el escenario llevaba rondando hace unos años en su cabeza, pero no fue hasta el 2025 que confía materializarla con el respaldo de sus colegas musicales y del público.

“Son más de 50 años en la música y son tantas las experiencias musicales que he tenido y tan variadas todas que he tenido que aprender a tocar de todo tipo de música. Al pensar en la trayectoria afirmo que es la guitarra la que ha unido todo con el resto de los amigos. La guitarra ha sido el elemento común de esa amistad y si deseo celebrar mi legado tiene que ser con esos grandes amigos que tan pronto les dije me respondieron que ‘sí‘. Al hablar con mi esposa Ingrid fue ella la que dijo: ‘vamos a hacerlo’ y fue entonces que incorporamos a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico”, contó Laboy.

El guitarrista ha participado anteriormente en eventos con la Orquesta Filarmónica, por lo que el repertorio para el concierto lo seleccionó pensando en los arreglos y piezas sinfónicas. El espectáculo tendrá una duración de dos horas y más de 20 temas.

“Hasta ahora hay cuatro artistas confirmados y te puedo asegurar que son mis amigos de verdad. Todo empezó con Danny Rivera, fue el primero en llamar y me dijo que sí. Sin el apoyo de los artistas que han confiado en mi trabajo, yo no estaría aquí. Hay otros artistas que me confirmaron, pero será sorpresa. Le debo tanto a mis amigos y a los artistas, porque mi legado es gracias a ellos que me han permitido acompañarlos en una producción o en el escenario. Me siguen llamando y me siguen tomando en consideración”, reveló el músico.

El experimentado guitarrista se ha paseado por varios géneros musicales como la balada, la salsa, el bolero, el jazz, jazz latino, el rock y hasta el reguetón. Al repasar su carrera encuentra las palabras de gratitud y bendiciones.

“Mi carrera es de gratitud, agradecimiento por las bendiciones que he tenido. Desde que comencé a tocar la guitarra he logrado vivir de esto y me mantengo vigente. Sigo creando y para mí eso es una bendición tremenda. Ha sido una carrera que nunca pensé en hacerla de x manera, sino que simplemente se dio así. El poder colaborar con tantos artistas y de tantos géneros a nivel mundial. Desde un Danny Rivera hasta un Wisin y Yandel, Ricky Martin, Ednita Nazario, Cristian Castro y la verdad es que ha sido un viaje maravilloso en el que sigo aprendiendo”, indicó el músico.

En su lista de colaboraciones y acompañamientos figuran: Ricky Martin, Sting, Ednita Nazario, Danny Rivera, Glenn Monroig, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, Elvis Crespo, Don Omar, Wisin, Yandel, Tommy Torres, Lissette, Luis Enrique, Marc Anthony, Olga Tañón, Cheo Feliciano, Andy Montañez, Wilkins, José Nogueras, Lourdes Robles, Giovanni Hidalgo, Lucecita Benítez, Arturo Sandoval e Isabel Pantoja, entre otros.

A Laboy se le conoce por ser un referente en la industria musical latina. Es la música popular y el jazz donde más cómodo se siente, pero en su caso lo que más resalta es su versatilidad para adaptarse a cualquier género.

“A mí me tienen que matar en la raya como dicen por ahí, mientras pueda seguir tocando la guitarra voy a estar presente”, puntualizó el músico.

