El tiempo de espera para los fanáticos del legendario cantante mexicano, Juan Luis Guerra, terminó. La compañía de entretenimiento, mercadeo y medios, Loud And Live, anunció esta mañana el regreso del intérprete a los escenarios con su nueva gira “Entre mar y palmeras”, que comenzará el 5 de marzo de 2022 y agendó una cita en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para el viernes, 23 de abril.

“Decir que es un honor presentar la gira del 2022 de Juan Luis Guerra es una atenuación. Juan Luis no solo es ejemplo de un artista irrepetible, sino también de un ser humano excelente”, expresó Nelson Albareda, fundador y CEO de Loud And Live, la compañía productora de la gira a través de un comunicado de prensa. “Esta es nuestra tercera gira con Juan Luis y, más allá del orgullo profesional que siento al trabajar de nuevo con él y con su equipo, me llena la satisfacción personal de poder acercar de nuevo a este gran artista a sus admiradores alrededor del mundo”, agregó.

PUBLICIDAD

“Entre mar y palmeras” incluirá presentaciones en Houston, Washington, Miami, Chicago, entre otras ciudades.

Itinerario de la gira de conciertos "Entre mar y palmeras" del cantante dominicano, Juan Luis Guerra. (Suministrada Suministrada)

La venta de boletos para la gira dará inicio el próximo viernes, 19 de noviembre a las 10:00 de la mañana a través de Ticketmaster y Ticketera.

Los organizadores del evento musical adelantaron que el concierto estará enfocado en las dos producciones más recientes del galardonado artista: “Entre mar y palmeras” y “Privé”. Estos incluyen los éxitos “El Niágara en bicicleta” , “Las avispas”, “El farolito”, “Visa para un sueño”, “La bilirrubina”, “A pedir su mano”, “Kitipun” y “Pambiche de novia”. Al igual que siempre, Guerra estará acompañado de su banda de músicos, 440.

“Tener la oportunidad de producir la gira de Juan Luis Guerra es un privilegio. Loud And Live se enorgullece de tener en casa a un ícono de la música mundial”, agregó por su parte, Edgar Martínez, SVP de Entretenimiento de Loud And Live.