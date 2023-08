El cantautor colombiano Juanes se sinceró con sus seguidores en las redes sociales al confesar que experimentó una depresión, se refugió en el alcohol y tuvo un colapso nervioso.

El artista abrió su corazón en un extenso mensaje en el que revela su estado de salud mental en los últimos 13 años y cómo ha sumado herramientas en su vida para sobrellevar la depresión y la tristeza en medio de la fama y el éxito, que al final del día nunca le aportaron felicidad plena, ni una cura al gran vacío que sentía.

En un emotivo y poderoso escrito que compartió anoche en sus redes sociales la voz de “A Dios le pido” reconoció que ha pasado más de una década para atreverse a revelar sus sentimientos y mostrar su vulnerabilidad en una carta abierta.

No es la primera vez que el cantautor habla de la depresión, sin embargo, es la ocasión en la que ha dado detalles específicos y ha desnudado su alma. Juanes simplemente dejó al descubierto todo lo que siente y cómo se ha ido reconstruyendo en bienestar de su salud mental.

“Nunca es tarde para entender que la salud mental es algo indispensable para todos”, expresó el artista, para darle paso a la carta abierta que acompañó con una foto.

“Sentirme vulnerable, me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano. Han pasado muchos años para poder escribir estas cuatro líneas”, empieza su mensaje.

Juanes cuenta cómo la depresión ha sido su compañera durante muchos años y exhorta a buscar ayuda para poder sobrellevarla y mejorar el estado de salud mental.

“Todos, absolutamente todos, cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión. De hecho, el éxito profesional no garantiza la felicidad, tampoco el dinero. La depresión es una enfermedad muy común, más común de lo que imaginas. Yo personalmente la sufro desde hace muchísimos años. He tenido que lidiar con estos factores genéticos y químicos desde hace mucho tiempo atrás”, narró en el escrito el padre de Luna, Paloma y Dante.

El intérprete cuestionó además si la felicidad que aspiran muchos se trata de “¿una ilusión creada por el marketing que controla nuestro imaginario?”, expuso.

Narró que de ser un chico introvertido en su infancia y adolescencia alcanzó de forma vertiginosa la fama mundial al destacarse como una estrella. Hace 13 años, y con un gran vacío, decidió hacer una pausa a su vida y dijo que fue lo mejor que le ocurrió.

“Llegué a un punto de cansancio tal que odiaba verme al espejo, escuchar mi música, verme en alguna publicación, y, lo más doloroso, no disfrutar de estar en el escenario”, continuó.

En la carta explica qué cosas le ayudaron en el camino y como familia y sus amistades cercanas fueron su apoyo. Además, afirmó que la depresión sigue latente, ya es parte de su vida, pero ahora sabe cómo afrontar la situación.

“Hoy puedo escribir estas palabras después de muchos años y muchas tristezas, y comparto mi historia contigo. Logré salir adelante... No he vencido la depresión, pero la manejo mucho mejor. Y puedo decir que soy más feliz y exitoso que nunca antes en mi vida”, sostuvo el artista, que se une a otros figuras del escenario que también han revelado públicamente padecer de depresión como Alejandro Sanz y J Balvin, por mencionar algunos.

De hecho, el cantautor puertorriqueño Tommy Torres es uno de los que reaccionó al escrito de Juanes, dejando entrever que también conoce de cerca la depresión o comparte los mismos sentimientos que la estrella colombiana.

“Acabo de darme cuenta que somos almas gemelas. Un abrazo fuerte amigo. Gracias por compartir esto”, expresó Tommy Torres en la publicación de Juanes.

J Balvin, por su parte, escribió “Grande”.

La publicación de Juanes tiene más de 2,400 mensajes solidarios.