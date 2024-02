Kalavera Inc. marca su regreso inspirados en la inteligencia artificial

En una fusión audaz de tecnología y talento musical, la banda de rock local Kalavera Inc. anuncia con entusiasmo el lanzamiento de su nuevo single, “A.I”. Este tema, según se informó, no solo marca el regreso de la banda tras un hiato significativo, sino que también establece un precedente en la escena musical puertorriqueña al integrar elementos de inteligencia artificial, tanto en su producción como en su diseño artístico.

Desde su debut en 2011 y su sucesivo álbum en 2013, Kalavera Inc. ha estado en constante innovación y creatividad. Ahora, después de años de exploración musical y personal, la banda regresa con música original que promete nuevos sonidos y puro entretenimiento para los fanáticos del pop rock latino.

Kalavera Inc. interviene en la escena del rock local para destacarse no solo por su sonido único, sino también por su compromiso con la representación femenina en los escenarios. “En un género a menudo dominado por presencias masculinas, Kalavera Inc. rompe con las tendencias y demuestra que el talento y la pasión trascienden género y tradición”, explicó Santa.