Pese a todas las circunstancias que han arropado al 2020, para la cantautora puertorriqueña Kany García ha sido un año lleno de sorpresas y grandes satisfacciones.

Estas van desde haber recibido el apoyo de los colegas cantantes para grabar desde sus respectivos hogares -sin la facilidad de ir a un estudio y aún con toda la incertidumbre de la pandemia- para darle paso a la producción de duetos “Mesa para dos”, hasta ser la mujer más nominada en la próxima edición de los Latin Grammy a celebrarse el 19 de noviembre.

A una semana de que se lleve a cabo la edición número 21 de estos premios, la artista experimenta una mezcla de sentimientos por los cambios que ha traído la pandemia a la celebración en la que se destaca con cinco nominaciones al Latin Grammy en las categorías de Álbum del Año (“Mesa para dos”), Mejor Álbum Cantautor (“Mesa para dos”), Grabación del Año (“Lo que en ti veo”), Canción del Año (“Lo que en ti veo”) y Mejor Canción Tropical (“Búscame”).

“Estoy súper emocionada, pero no niego que es una mezcla de sentimientos encontrados dado a las circunstancias. Es la primera vez que tengo esta cantidad de nominaciones en mi carrera haciendo un disco el cual, aun cuando está hecho en complicidad al ser un disco de duetos, no he tenido la posibilidad en todo un año de ver a mis compañeros con quienes grabé este disco y poder celebrar este momento”, expresó a El Nuevo Día la artista, quien lanzó el 28 de mayo de este año el álbum “Mesa para dos” de la mano de los cantantes Camilo, Carlos Rivera, Carlos Vives, Mon Laferte, Goyo, Catalina García, Pedro Capó, Gustavo Lima y Nahuel Pennisi.

García lamenta que el festejo para la música latina en esta ocasión no pueda ser en Las Vegas y tendrá que hacerse sin público. No obstante, resalta la gran responsabilidad de tener dos presentaciones de canciones nominadas durante la transmisión que es vista por millones de personas.

“Hay un sentimiento agridulce por ese lado, pero estamos viviendo momentos en los que hay que quedarse y absorber lo bueno, y en ese bueno pues pensar que la música que hago, que es música de cantautor, está siendo reconocida en estos momentos y me da mucha satisfacción y la esperanza de seguir abriendo caminos para las nuevas generaciones que quieran hacer música diversa”, señala la artista, quien explicó que para poder ser parte de la presentación de los Latin Grammy tiene que realizarse la prueba del COVID-19 cada 48 horas.

Esa noche, García compartirá escenario con el cantante Camilo, con quien grabó el tema “Titanic”, y con Nahuel Pennisi con quien grabó “Lo que en ti veo”, que tiene dos nominaciones, y llegará desde Argentina para el evento.

“Con Nahuel será la primera vez que vamos a vernos, en el escenario. Así que hay una cantidad de sentimientos aquí, y que te digan que no pueden abrazarse, es la cosa más loca del mundo. Yo recibí un mensaje de Nahuel bien bonito que decía 'yo lo siento mucho, después de este maratón, de grabar desde mi casa, tomar un avión desde Buenos Aires, todas esas horas, para luego permanecer 48 horas sin ver a nadie para que esa prueba salga bien, para verte y disfrutar este momento… Nos abrazaremos y disfrutaremos”, contó García al recalcar que la producción “Mesa para dos” tiene un significado inolvidable para ella.

“Para mí ha sido un año maravilloso dentro de todo el marco de lo que ha sucedido, ha sido un año de muchas cosas lindas, aun en el encierro y desde las casas, el espíritu de celebración y gratitud hay que tenerlo, pero más fuerte que nunca”, añadió.

Lanza el video musical del tema “Búscame” con el que celebra a los incondicionales

Previo a los Latin Grammy, García viene celebrando la realización del video “Búscame”, grabado en Miami, en plena pandemia y en la compañía del cantante colombiano Carlos Vives.

Será este sábado 14 de noviembre a las 6:00 p.m. cuando los fanáticos podrán apreciar el video dirigido por Leo Linkowski en el que pudo captar a los artistas en la demostración de lo que es una amistad sana, de esa complicidad del uno con el otro e intentando recrear las diversas ocasiones en que las que se hace todo lo posible por sacar a un amigo de un estado anímico de tristeza.

“Fue una experiencia bien bonita porque para mí el hacer una canción que enaltezca a las pocas personas que uno tiene la posibilidad de llamar a las 2 de la mañana y saber que te van a responder en momento difíciles de tu vida, que ahí vas a estar, pues son bien poquitas. Por eso para mí hacer este tipo de canción era darle un lugar a las personas que siempre están y que merecen las mil dedicatorias de canciones y pocas veces las tienen”, explicó la vocalista, quien se lanzó a realizar este video con Vives aún con lo complicado que resultaba por la pandemia, pero con un resultado que, al verlo, a ambos les saca una gran sonrisa.

Su primera vez como jurado en un “reality”

El haber tomado la decisión de ser integrante del panel de jueves del programa “Tu Cara Me Suena”, lo cataloga como una gran sorpresa, mejor de lo que esperaba en todos los aspectos. García destaca que es un programa hermoso en el que nadie pierde ni nadie es eliminado, lo que le fascina, además de que le habla con mucho respeto a otros colegas y que al final de cada programa quien gana es una fundación.

El programa, que se transmite por Univisión, describe que ha sido como una escuela porque al no estar acostumbrada a hacer televisión, poder compartir con figuras como Charytín y Angélica Vale, le ha servido de mucho aprendizaje y le fascina.

“Ha sido una experiencia maravillosa. Lo comparo a cuando a uno lo invitan a algo y no tenías idea ni ese entusiasmo mayor de que elegiste la ropa con tiempo, y dices ‘vamos’ y llegaste al lugar, y luego cuando te preguntan dices que estás en la mejor fiesta que has estado en tu vida. Me encanta cuando esas sorpresas se dan en la carrera. Ese tipo de proyectos de verdad te cambian la vida, pues no solo eres fuente de entretenimiento, sino de cambio”, reafirmó.

Navidades en su tierra

Reafirma que Navidades como las que se viven en Puerto Rico no las hay y es desde aquí donde se propone celebrar junto a su familia con las debidas precauciones.

“No solo son las más largas, sino las más sabrosas y espectaculares. Despido el año en Miami, en casita. No tengo grandes planes como en otros años. Mi idea es usar ese tiempo para escribir para el próximo año tener música nueva, no sé si un álbum o solo sencillos. Todavía quiero lanzar otro video de ‘Mesa para dos’ en lo que llega la música nueva”, concluyó.