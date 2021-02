La cantautora puertorriqueña Kany García siempre ha sido una defensora del amor. Desde que comenzó su carrera como solista en el 2007, la artista no ha dudado en usar su voz y su guitarra para compartir canciones que apuntan directo al corazón.

Esos relatos de amor y desamor son los que compartirá con el público desde la intimidad de su hogar este próximo sábado, 13 de febrero, en lo que será su primer concierto acústico, el cual se presentará a través de la modalidad virtual.

Acompañada de cuatro de sus músicos, la artista celebrará desde su casa en la ciudad de Miami, todas las manifestaciones del amor con el propósito de seguir educando y abriendo puertas a la inclusión.

Desde que hizo público su amor hacia su esposa, Jocelyn Trochez, en el 2016, Kany García se ha convertido en una voz importante dentro de la comunidad LGBTTIQ+ como parte de la búsqueda para la equidad. También ha sido puente para seguir conversando sobre la importancia de amar en libertad.

PUBLICIDAD

En el contexto de su nuevo concierto, el cual se celebrará previo al Día de los Enamorados, El Nuevo Día conversó con la cantautora sobre ese tema que ronda su repertorio: El amor.

¿Eres de las que celebras el Día de San Valentín o irónicamente pasas de todo ese rollo?

Yo celebro todo, pero no soy fiel creyente en esas celebraciones. Lo cojo realmente muy liviano. En este caso sí lo celebro. La verdad es que raras veces estoy en casa porque mi música responde mucho para trabajo esos días, pero este año estoy en casa y el domingo probablemente me de con cocinar. Yo amo cocinar y seguramente me dará con hacerle algo a mi esposa. No soy la típica de globos, fresas, chocolates y todo este tipo de cosa, eso no es mi estilo. Pero una comidita rica, un buen vino y una buena velada, me fascina.

¿Crees que en la actualidad hay mayor apertura al amor en todas sus manifestaciones o todavía existen muchos prejuicios y tabúes, incluso en cuanto a las parejas del mismo sexo?

Yo creo que estos últimos tres años han sido de unos cambios impresionantes y hay un montón de camino hacia adelante. Pero también estamos viviendo tiempos que estamos aprendiendo. Yo, mi familia y todos en casa aprendemos diariamente de todo lo que tiene que ver con las siglas LGBTTIQ+ porque están existiendo un montón de parejas que están teniendo visibilidad, que existieron siempre y que quizás no se atrevían a visibilizarse de la manera que está pasando ahora, y nos toca hacer camino. Creo que hoy en día una pareja homosexual es algo natural para la gente y eso me fascina que así sea y creo que mucho tiene que ver con las grandes y los grandes pioneros de hace unos años que hicieron que el camino para figuras públicas como yo fuera mucho más fácil. Aún así, existe todavía mucho camino por hacer.

PUBLICIDAD

¿En cuánto a qué?

Sobre todo, en cuanto a las personas no binarias o las personas queer. Por ejemplo, las parejas transgéneros o padres y madres transgéneros son temas que ahora se están visibilizando más y que a la gente le está costando. Está existiendo una cierta resistencia y ahí hay camino por hacer. Nos toca a todos aprender y educarnos. Yo me imagino -y hablaba ayer con mi maquillista- que cuando tengamos nosotros 80 años y le contemos a nuestros nietos y a esa nueva generación todo el camino que tuvimos que hacer nos dirán, ¿en serio antes eso era raro para ustedes? Creo que estamos viviendo momentos de cambio y lo más bonito es que la gente está empapándose sobre estos temas con mucha más facilidad que antes.

¿Has pensado en expandir tu amor con tu pareja, ya sea teniendo hijos o incluso agregando alguna mascota al hogar?

El tema de hijos no lo vemos hasta el día de hoy, pero a veces digo hasta el día de hoy y mañana te digo estoy embarazada o lo que sea. No creo que suceda, pero nos hemos planteado que creemos que no va a pasar y estamos super felices de que así sea. Tenemos unos sobrinos que amamos. El tema de perros, pues es el nuevo tema que hay en la casa y nos pasamos hablando de ello. Lo que pasa es que tenemos bien claro de que esta no es mi vida y lo digo porque la vida de la pandemia es una vida que te hace pensar que voy a estar todo el tiempo aquí, pero cuando esto arranque y los conciertos y las giras vuelvan, no quiero dejar decisiones de pandemia a cargo de mi esposa y decirle ’te dejé tres perros, dos gatos y mira a ver qué haces yo me voy de gira’. Entonces, estamos en esa disyuntiva de tomar decisiones que no vayan de la mano de momentos caóticos, cosa que después, cuando llegue la calma, se vuelvan en situaciones mayores.

PUBLICIDAD

Sobre este concierto acústico, ¿cómo surge?

Fue una coincidencia porque tenía a dos de mis músicos en Miami por razones de trabajo y tengo dos de mis músicos que viven en Orlando y podían bajar en carro y hacer esto realidad. Primero era que venían todos para disfrutar de un fin de semana porque no nos vemos desde hace muchísimo tiempo (ocho meses) y de momento el compartir fue ’vamos a tocar, vamos a ’curarnos’'. Para mí ha sido un experimento bien lindo porque me di cuenta de que mi música se presta mucho más para este formato acústico, que no lo había hecho antes. Y la estamos pasando super bien y super mal a la vez al darnos cuenta de que hace tanto tiempo que no nos vemos que a todos se nos han olvidado las canciones, las entradas.

¿Dudaste en algún momento si abrir las puertas de tu hogar para llevarlo a cabo?

Si algo ha pasado con la pandemia es que todos hemos tenido que abrirnos un poco a ese espacio íntimo del hogar. Para mí se ha vuelto habitual que la gente entre en un espacio de mi casa y me siento súper cómoda con eso.

Aparte de la versión acústica, ¿cómo se diferenciará este concierto al que ofreciste en verano de forma virtual en el Coca-Cola Music Hall?

A mí aquella presentación me causaba un poco de ansiedad porque era más cercano a toda la locura de la pandemia y no sabía cómo iba a reaccionar al estar sin público. Creo que ahora tendré esa tranquilidad que quizás no sentí esa primera vez. Por otro lado, es en la comodidad de mi casa, y le dije a mis músicos que nos vamos descalzos. Es una cosa relajada, nos vamos a tomar el vinito… Es como si fuera una bohemia, pero prendimos una cámara y la gente se conectó. El repertorio también será únicamente de canciones de amor y desamor.

Los boletos para este concierto, el cual se grabará como si fuera en vivo, ya están a la venta a través de Live Pass. La artista dijo que las personas que compren sus entradas tendrán la posibilidad de disfrutar del concierto el sábado, así como por un tiempo limitado adicional.