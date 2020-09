La cantautora puertorriqueña Kany García había advertido que llevaba semanas considerando votar en la isla en las próximas elecciones y estar activa en la promoción del voto joven.

Ayer, martes, llegó junto a su esposa Jocelyn Troche a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en Hato Rey y sacó la tarjeta electoral para poder participar de las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre, según lo anunció en las redes sociales.

"Juventud querida!!!! quería compartirles mi alegría, yo pago mis contribuciones en mi isla Puerto Rico, tengo mi domicilio principal en San Juan y este año no hay nada que me ilusione más que salir a votar deseando un cambio!!! Yo no sé ustedes, pero yo estoy cansada de las mismas promesas, y de esa “única” opción bipartidista... Hace rato no había algo que me provocara tantas ganas. ¿Y tú ya sacaste la tuya?", escribió la artista en su cuenta de Instagram.

En la misma publicación compartió un video la fila que ciudadanos realizaban ayer frente a la CEE para sacar la tarjeta electoral.

La vocalista que cuenta con una segunda residencia en Florida, había expresado en una entrevista en agosto a El Nuevo Día que se disponía a renunciar al voto en Estados Unidos para poder participar en las elecciones generales en la isla.

“Han sido unos años catastróficos para nuestro país y volvemos a la credibilidad de esos candidatos porque ya uno no sabe si pueden ejercer algún cambio. Es complicado. Lo que pasó este domingo es triste. ¡Mira dónde estamos! Es bien frustrante y tantas veces que la gente habla de otros países y mira donde estamos. Tengo las intenciones de poder votar en Puerto Rico, tengo todos los requisitos. Lo único que tengo que hacer es renunciar a votar en los Estados Unidos. Es un año importante para hacerlo… La gente tiene que conocer a los candidatos e informarse. La nueva generación en Puerto Rico está bien activa en esto y no se comen el cuento de votar por un partido, sino la educación, ante todo. Todos debemos aspirar a (realizar) un voto con conocimiento”, puntualizó en ese entonces la intérprete que fue parte activa de las manifestaciones del Verano del 19 que provocaron la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló.