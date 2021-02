Hay quienes escuchan el nombre de la cantautora puertorriqueña Kany García y de inmediato les viene a su mente la palabra “libertad”. Es esa misma libertad junto con la valentía la que le ha valido a esta artista para tomar posturas y dejar saber su sentir más allá de lo que son las letras de sus canciones.

“Para uno ser libre no se puede tener miedo en ninguno de los aspectos de la vida de uno, ni al momento de agarrar un bolígrafo y escribir, ni a la hora de caminar en el camino de la vida”, respondió la cantante a Félix Vázquez, uno de los suscriptores de El Nuevo Día que pudieron ser parte de una plática como parte de la iniciativa “Un cafecito con…” en el marco de la celebración de los 50 años de este diario.

Durante el conversatorio, moderado por la reportera Shakira Vargas Rodríguez, la cantautora compartió de una manera cómoda y amena desde el sofá de su sala, en su hogar en Miami, desde donde pudo interactuar con algunos fanáticos, entre ellos una niña de seis años, quien dijo ser su fan número uno y que su canción favorita es “Lo que en ti veo”.

Además de ser un tiempo muy productivo, Kany mencionó que la pandemia ha sido un proceso de enseñanza en el que se ha mantenido totalmente enfocada y conociendo que es necesario y vital para ella la gasolina que le dan las personas a la hora de hacer música. Precisamente, esa conexión con su público pudo tenerla recientemente en el concierto acústico virtual que presentó junto a sus músicos el pasado 13 de febrero en el que le cantó al amor en todas sus manifestaciones.

“Las cosas en la medida que hay necesidad en la vida, todo te sabe distinto. Para nosotros como equipo de trabajo, el no haber podido ver a mis músicos en tanto tiempo, siendo las personas que más veía, para mí había una situación emocional bien bonita durante esa noche, fue súper especial. A eso le añades que lo que estás haciendo le cambia la noche a una persona. O sea, que se organizó, compró una botella de vino, comida y te deja entrar a su casa para que estés con ellos y les cantes las canciones que han sido parte de su vida”, manifestó Kany, quien confesó que puede llegar a tomarse cinco tazas de café en un día.

Entre sus muchas fuentes de inspiración, la intérprete mencionó que tienen que ver con mujeres de mucho valor en su vida, entre ellas su mamá, de quien reconoció su valentía y generosidad. Ante la pregunta sobre si le gustaría incursionar en el cine puertorriqueño, Kany dijo no cerrarse a esa posibilidad, pero reconoce que tendría que prepararse para poder hacerlo y poner en pausa la música.

“Es algo que, por un lado, me gustaría pero no sé por qué tengo la espina de que sería terriblemente mala”, dijo sonriendo. “Tengo algo que no me juega a favor, estudié tanto lo que hago desde los 6 años, que le tengo respeto a la música, porque todo lo que toco, siento que conlleva horas de entrenamiento y estudio. Para hacer algo de actuación quizás tendría que adentrarme y estudiar actuación. No me cierro a esa posibilidad, pero tengo tanto taller, que tendría que paralizar la música y esto me apasiona tanto, que tendría que buscar el espacio”, añadió la voz de “Para siempre”.

Uno de los momentos impactantes de su vida, acepta que fue cuando a su padre le diagnosticaron con un cáncer terminal y le dieron seis meses de vida.

“Para mí eso fue como un antes y un después, porque me ayudó un montón a disfrutar y darme cuenta de la oportunidad de un día, de estar con alguien y en sus últimos momentos, era como un milagro. Estar con él, lo disfruté y estuve con él hasta el último respiro. Me quedé con esa satisfacción de haber estado y hoy en día, creo que una de las enseñanzas mayores ha ido cambiando el significado del verbo amar, del desprenderse de uno, de poner primero al otro y estar”, admitió la cantante, quien con guitarra en mano entonó algunos versos de varias canciones, preferidas por sus seguidores.

Desde la comodidad de la sala de su hogar y con guitarra en mano, Kany García deleitó a los suscriptores con varios versos de sus canciones.

Si hubiesen algunas personalidades de la historia con las que Kany pudiera comunicarse al día de hoy, una sería el cantante y miembro fundador de la banda de rock The Beatles, John Lennon, para hablar de lo que opina acerca de la música actual. Asimismo, indicó que lo haría con quien fuera el político Pedro Albizu Campos, la figura más relevante en la lucha por la independencia de Puerto Rico, para conversar sobre el estado colonial en que aún vive la isla.

Kany reconoce que le fascina el campo y uno de esos lugares de Puerto Rico con los que le gusta conectar es la llamada Suiza de Puerto Rico, en Ciales. “Es en el área de Toro Negro, esa área es preciosa. Vale la pena agarrar el carro e ir, les va a fascinar. Hace dos semanas volví, luego de muchos años y es un lugar que, son de esas veces que dices ‘¿por qué habré abandonado este sitio que tanto bien me hace?’. Me gusta mucho el área de Jájome en Cayey, Aibonito y la ruta hacia Coamo es bien bonita. Son los lugares que siempre recurro. Somos un paraíso lleno de demasiadas cosas lindas”, concluyó.