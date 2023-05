Kany García sigue enamorando al mundo con su música, y ahora, tras exitosas presentaciones a través de Latinoamérica con su gira mundial, lanza un nuevo sencillo musical titualdo “Fuera de servicio”.

La canción, compuesta por García y producida por Richi López y Rafa Arcaute, remonta al romanticismo y sensibilidad que caracteriza a la puertorriqueña con un toque especial de música regional mexicana. El tema cuenta la historia de una relación que terminó, pero que sigue afectando a una de las dos partes quien no ha podido superar la ruptura.

“‘Fuera de servicio’ es un tema bien bonito; habla con mucha sutileza del duelo que muchas veces vive una de las dos partes al concretar una ruptura. Cuando la rutina que conocías y los planes de vida que tenían se van abajo, uno sí se siente como fuera de servicio por un tiempo. Es parte del proceso de los amores que se transforman y eso fue lo que quisimos llevar con este concepto. Un tema para sentirlo, para contarlo con el alma, pero también para tener la esperanza de que todo pasa y, al final, sí se vuelve a estar bien. Espero que la gente lo acepte y se lo disfrute con el mismo cariño con el que reciben todos mis proyectos”, explicó la artista en un comunicado.

PUBLICIDAD

Raquel Sofía llega con nuevo álbum

La también cantautora puertorriqueña, Raquel Sofía, estrenó hoy su más reciente producción musical, “9 Vidas”. El álbum está compuesto por una cautivadora colección de canciones grabadas en vivo con la intención de presentar una mirada más íntima a la propuesta de la artista.

“9 Vidas” recopila nuevos temas con el toque emotivo y muy personal de Raquel Sofía, e incluye algunos de sus mayores éxitos, como “Déjalo Ir”, “Te Amo Idiota” y “Tenemos Historia”.

“Yo cuento historias con mis canciones y me desgarro cuando las canto en vivo, porque son muy personales”, comentó Raquel Sofía. “Es un disco muy real. No regrabamos voces y a veces, incluso, se escucha que me quedo sin aire o que desafino, pero eso es lo bonito del en vivo. La emoción es más importante que la perfección”, expresó la artista.

Junto al álbum, estrenó hoy en YouTube una pieza de 40 minutos que adentra al público en el proceso de creación y grabación del disco, brindando un toque adicional a lo personal de la propuesta.

El álbum “9 Vidas” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.