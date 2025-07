Kapo vive su sueño en Puerto Rico: “Fue una noche mágica”

Este joven nacido en el pueblo de Zaragoza, en Colombia, hace 27 años, no solo comenzó a escucharse fuertemente hace un tiempo con el tema “Ohnana” , sino que también ganó hace muy poco el galardón de ‘Revelación del año’ en los Premio Lo Nuestro y los Heat Latin Music Awards .

En lo que es un nuevo paso en su carrera, el artista lanzó hace unos días su nuevo álbum “Por si alguien quiere escucharnos” , donde no solo incluye éxitos como “Ohnana” y “Uwaie”, entre otros, sino que también presenta su nueva propuesta musical que su estilo entre el afrobeat y el reguetón a otro nivel.

Autenticidad

Este cantante tiene una voz muy particular y un ritmo en sus canciones que lo diferencian de muchos de los artistas urbanos que suenen actualmente en la radio y en las plataformas digitales. Esto ha sido algo que se ha producido progresivamente y a propósito.

“Siento que soy muy auténtico en lo que hago y en lo que digo. Mi discurso es muy humano y, desde ahí, parten muchas cosas y traemos una frescura y no solamente en la música, sino en la forma de comunicarnos con la gente, en el show, en todo. Hay una historia, hay algo que la gente debe saber” , mencionó el compositor de la mayoría de los temas que ha grabado. “Siento que es importante tener muchas historias por contar para poder entretenerlos de una manera sana y eso es lo que hemos logrado: la estética, lo que escuchas, lo que sientes. La finalidad de todo es llegarle al público de una manera fresca y de una manera nueva” .

Afinidad con Puerto Rico

“Fue el primer concierto de mi vida donde la gente solamente fue a verme a mí. Fue un sueño cumplido, porque fue en Puerto Rico, que es la meca, la cuna del género, donde están estos grandes artistas que me han inspirado durante mucho tiempo”, explicó el colombiano. “Puerto Rico es un lugar al que le debo mucho, al que le tengo mucho respeto y me llena de orgullo que mi primer concierto haya sido allí y que me hayan aceptado. Fue una noche mágica y una historia que va a ser difícil de pasar la página, porque es algo que llevo muy latente”.