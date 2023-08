Los empleados y el talento de la emisora radial KQ 105 FM se encuentran de celebración ante los resultados más recientes de la encuesta Nielsen (julio 2023) que la colocan líder en audiencia total en Puerto Rico.

Los resultados reflejan un crecimiento en la audiencia total semanal de KQ 105, al lograr un aumento del 43% en comparación con el mismo periodo del año 2022. Además, con relación al mes pasado, la emisora ha experimentado un incremento del 6%.

La encuesta valida el trabajo de los locutores Héctor Ortiz, Alex Díaz y Pedro Villegas, quienes le ofrecen a la audiencia la música que prefieren, aseguró la empresa.

KQ 105 FM se colocó en el primer lugar dentro del crucial demográfico de mujeres de 25 a 54 años. Los datos revelan un notable crecimiento en la audiencia de un 58% en comparación con el mismo periodo del 2022. Además, la emisora ha experimentado un aumento del 10% en este demográfico en el último mes.

En cuanto al ámbito de análisis y noticias, la emisora WKAQ 580 AM se colocó como líder en Puerto Rico de lunes a viernes. Asimismo, en el horario de la mañana de 6:00 a 10:00 a.m. y en el de 10 a.m. a 3 p.m. obtuvo excelentes resultados.

“Estos resultados solidifican a nuestras emisoras como la primera opción para aquellos que buscan entretenimiento, noticias y programación de alta calidad. Además, son el reflejo de nuestro compromiso de ofrecer contenido relevante para la audiencia. La fórmula de KQ 105 FM es indiscutiblemente la primera, mientras que la programación de WKAQ 580 AM es la más escuchada en la Isla con el análisis y la discusión de temas de importancia para el país. Agradecemos a nuestros seguidores por su apoyo constante y a nuestro talentoso equipo por su dedicación”, dijo Héctor Martínez, presidente y gerente general de Univision Radio en declaraciones escritas.