En plena pandemia y con ninguna posibilidad de hacer conciertos con público presente, son muchos los cantantes y músicos que han optado por reinventarse para conectarse con sus fanáticos y seguidores. Es lo que ha hecho la popular artista argentina Valeria Lynch, quien presentará este sábado, 1 de agosto, el concierto “Te espero en casa”, su primer show en vivo por “streaming” que se trasmitirá a las a las 9:00 p.m. (una hora menos en Puerto Rico) a través de la plataforma Tickethoy y de su cuenta en Instagram.

“Ya hay muchos artistas que lo están haciendo porque hay plataformas digitales que son muy buenas que ponen toda la tecnología a disposición del artista. Al principio parece algo raro o inalcanzable, pero la verdad es que a mí me tiene muy entusiasmada con esta nueva forma de hacer conciertos. Creo que es un formato que se va a quedar aun después de la pandemia”, asegura la intérprete de éxitos “Como una loba”, “Piensa en mí”, “Ámame en cámara lenta”, “Yo sin él” y “Fuera de mi vida”, entre muchas otras.

Según la artista será un espectáculo en el que podrá interpretar sus grandes éxitos “y todas esas canciones que se quedaron en el gusto popular y otras más actuales, pero manteniendo la esencia de lo que son, de la balada fuerte que me caracterizó siempre”.

“Tengo un invitado que es un lujo, un gran músico, Mariano Martínez, líder de la banda de rock Attaque 77, quien es mi pareja y estamos pasando la cuarentena juntos. La verdad es que sin él yo no hubiera podido hacer esta movida porque musicalmente hay que trabajar muchísimo. Es un show de casi dos horas que hago desde la sala de mi casa y vengo con más de 20 temas para cantar todos los éxitos que me han hecho popular y reconocida”, asegura entusiasmada la cantante, quien saltó a la fama en los años 80 y 90 por su apasionado y temperamental estilo de cantar.

Explica que será un concierto en el que tendrá oportunidad de conversar con su público y podrá contestar mensajes de los fanáticos. “Para los de mi generación o que los no están muy apegados a la tecnología, los invito a que entren en mi cuenta de Instagram, valelynchok donde doy un tutorial de cómo comprar la entrada a través Tickethoy que es bastante económica (unos $7) y accesible para todo el mundo. Lo bueno de esto es que con un boleto y un código puedes ver el concierto con toda la familia”.

De hecho, dice que hay muchísima gente que está comprando de lugares como Suráfrica, Francia y España entre muchos otros países. Y espera que sus seguidores en la isla la acompañen en esta velada donde también va a cantar a dúo con su hija Taís. “Va a ser una noche muy emotiva porque vamos a cantar el Aleluya de (Leonard) Cohen, que es como un clásico que han versionado muchos cantantes y hacer dúo con ella para mi es muy emocionante, además de cantar con Mariano”.

“Yo estoy contentísima porque es una buena forma de un reencuentro con la gente de Puerto Rico. Hace cinco años estuve en el Centro de Bellas Artes y me fue muy bien. Me encanta estar en Puerto Rico, me gusta su gente y me ha ido muy bien cada vez que he ido allá”, asegura Lynch, quien también mostrará su faceta como cantante de rock, un género que cultivó en los inicios de su carrera.

Comenta que su último disco, Rompecabezas, terapia de rock, está nominado a los Premios Gardel 2020 como Mejor álbum artista de rock. “Es uno de los premios más importantes acá en Argentina. Mariano tiene mucho que ver porque fue mi productor de los dos últimos discos de rock”, agrega entusiasmada, mientras destaca que sintonicen el concierto van a disfrutar de rock, balada, pop, acústico “y de todo un poco y para todos los gustos y todos los públicos”.

“Yo nunca abrí las puertas de mi casa para nadie, ni para ninguna entrevista porque siempre he sido muy privada. Pero ahora creo que lo amerita y creo que es como abrir el corazón. Así que desde la sala de mi casa los espero en este mi show por streaming. Será una buena oportunidad para el reencuentro y ojalá que colmemos las expectativas de todos”, concluye.