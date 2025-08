La música que une: Mikie Rivera celebra con canciones junto a sus amigos

“Esto va a ser como cuando amigos que casi no se pueden ver de niños se encuentran para jugar… vamos a hacer del escenario ese lugar para pasarla bien. Esa es la sensación que tengo yo, y es emocionante”, expresó a El Nuevo Día el destacado cantautor y exintegrante de La Banda Acústica Rodante, sobre lo que significa esta reunión con quienes también le han servido de inspiración.

“Una de las cosas que la gente ya se ha llevado de mis conciertos, y esta no será la excepción, es la manera en que uno puede compartir escenario con gente que lo disfruta de verdad. Eso de tener amigos es una sensación tan linda…”, expresó con gratitud. “Uno los ve disfrutando del repertorio y de lo que los mismos artistas le ponen espontáneamente a mis canciones. Lo que el público se puede llevar esa noche es la idea de que siempre hay una manera linda de hacer las canciones. No importa con quién, no importa cómo: siempre va a resultar algo lindo, porque viene de gente bien intencionada y bien enamorada de su música. Eso somos”, finalizó el músico.