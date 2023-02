La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) presentará el tercer concierto de temporada titulado “Música de cine con nuestra Sinfónica”, el sábado, 4 de marzo, a las 7:00 p.m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals en el Centro de Bellas Artes de Santurce (CBA). El concierto estará dirigido por Rafael Enrique Irizarry, director asociado de la OSPR.

“La música de cine aparenta tener éxito en ir más allá donde las palabras no alcanzan. Steven Spielberg ha dicho una y otra vez que en sus filmes el toque final estético, el “proverbial coup de grâce”, es propinado por la banda sonora”, explicó Irizarry sobre la importancia que tiene la música en el cine.

El programa incluye temas clásicos del cine como “Over the Rainbow” de Harols Arlen; “Hooray for Hollywood!” de Richard Whiting con arreglo de John Williams; “The Little Mermaid Suite” de Alan Menken; “Suite from Wyatt Earp” de James Newton-Howard y Hans Zimmer; “Regina: The Good Queen” de Cindy O’Connor; y la pieza “Independence Day Suite” de David Arnold. Además, se interpretarán obras musicales de películas recientes como “The Dark Knight Concert Suite” de James Newton-Howard y Hans Zimmer y la suite de “Avatar” de James Horner. La velada cerrará con una potente interpretación de “The Phantom of the Opera Symphonic Suite” de Andrew Lloyd-Weber, una de las obras más reconocidas tanto en el cine como en el teatro musical.

El maestro Irizarry exhortó al público a disfrutar de un concierto que promete revivir las emociones que se sienten a través de la pantalla grande.

“Invitamos a todos los amantes del séptimo arte a que nos acompañen en una travesía musical a través de las fascinantes composiciones musicales hechas para el cine. Estas piezas poseen la fuerza, razón, emoción y empatía emocional que nos ayuda a entender lo que sienten los actores y engrana las emociones que la cinematografía retrata”, manifestó el director asociado de la OSPR.

Los boletos para el concierto están disponibles en la boletería del CBA y en Ticketera.com.