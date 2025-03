“Jazz Sinfónico 2 es una celebración de la creatividad y la colaboración artística. Este concierto no solo destaca la versatilidad de nuestra orquesta, sino que también refuerza el poder de la música para unir géneros y audiencias. Es un privilegio dirigir este programa que promete ser una experiencia inolvidable para todos los presentes. Para la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, estas colaboraciones con músicos de renombre, como el maestro Humberto Ramírez, representan una oportunidad invaluable para explorar nuevos horizontes creativos y fortalecer nuestro compromiso con la innovación artística, honrando al mismo tiempo nuestra rica tradición musical”, manifestó el maestro Irizarry, director asociado de la OSPR.

El repertorio incluirá piezas como “Cohesión”, “Easy Time”, “El ministro”, “Mis abuelos”, “Pasiones”, “Plena para Keta”, “Portrait Of A Stranger”, “To My Song”, “To The King” y “Un bolero para ti”. El variado programa promete una velada extraordinaria para los amantes de la música. Todas las piezas están compuestas y orquestadas por Ramírez.