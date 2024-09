La historia del mundo está llena de grandes mujeres que han contribuido aportaciones enormes y que han dado forma, incluso, a nuevas maneras de pensar. En todos los campos posibles ha habido mujeres cuyo trabajo marcó un claro antes y después para beneficio de toda la sociedad. Las artes no son la excepción. La música, especialmente, siempre ha estado asociada a los nombres de enormes compositores y músicos. El trabajo de grandes compositoras, sin embargo, no ha recibido nunca el mismo nivel de apreciación y, de hecho, muchos de sus nombres ni siquiera son muy conocidos. No son pocos los grandes nombres en la música puertorriqueña, ese, en especial, ha sido un arte en el que el talento boricua ha sobresalido desde muy temprano en la historia. Y aunque hoy, muchas mujeres gozan de éxito, lo cierto es que, no siempre fue así.